Κοινωνία

Σε ιδρύματα οδηγήθηκαν τα ανήλικα αδέρφια για την αιματηρή ληστεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο παιδιά κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν ηλικιωμένο στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να τον ληστέψουν. Τι λέει στον ΑΝΤ1 η κόρη του θύματος.