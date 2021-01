Πολιτική

Παρέλαση 25ης Μαρτίου με... υψηλούς προσκεκλημένους (βίντεο)

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό προχωράει η Κυβέρνηση, στέλνοντας προσκλήσεις σε ξένους ηγέτες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Του Παναγιώτη Στάθη

Μπορεί οι δύο προηγούμενες παρελάσεις για τις εθνικές επετείους να μην έγιναν, λόγω πανδημίας, ωστόσο η φετινή της 25ης Μαρτίου θα γίνει, μιας και η συγκυρία, λόγω των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είναι ιδιαίτερη.

H μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα θα γίνει τηρουμένων φυσικά όλων των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν αποσταλεί προσκλήσεις στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και στον πρίγκιπα Κάρολο της Βρετανίας.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε στείλει επιστολή στους ηγέτες-εκπροσώπους των τριών δυνάμεων που είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό.