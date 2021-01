Πολιτισμός

Πέθανε ο Τάκης Λαμπρόπουλος

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του Τάκη Λαμπρόπουλου.

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε ηλικία 91 ετών, ο "θρύλος" της δισκογραφίας στην Ελλάδα, Τάκης Λαμπρόπουλος.

Ο Τάκης Λαμπρόπουλος στα 28 του μόλις χρόνια ανέλαβε διευθυντής της Columbia, φέρνοντας τα πάνα-κάτω στην ελληνική δισκογραφία.

Γεννημένος το 1930, ανέλαβε να διευθύνει το τιμόνι της Columbia το 1958, προσκαλώντας στην εταιρία ορισμένους από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, μεταξύ αυτών, τον Ρίτσο, τον Ελύτη, τον Σεφέρη, τον Αναγνωστάκη, αλλά και νέους μουσικούς, τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκι, τον Ξαρχάκο.

Συνεργάζεται με μεγάλους τραγουδιστές και συνθέτες, όπως με τον Μανώλη Χιώτη, αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες (Μοσχολιού Αγγελόπουλο, Διονυσίου), ενώ βάζει στο παιχνίδι της δισκογραφίας και γνωστούς και δημοφιλείς ηθοποιούς, όπως τη Βουγιουκλάκη, τη Μερκούρη και τη Λαμπέτη.