Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: Συμφωνία Novartis με Pfizer/BioNTech για συμπαραγωγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία θα βοηθήσει στην παρασκευή του εμβολίου

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis υπέγραψε αρχική συμφωνία για να βοηθήσει στην παρασκευή του εμβολίου των Pfizer και BioNTech κατά της Covid-19, μια κίνηση που έχει στόχο την αύξηση της παραγωγής καθώς η προσφορά δεν καλύπτει τη ζήτηση.

Εφόσον επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, η Novartis σχεδιάζει να αρχίσει παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία που έχει την έδρα της στη Βασιλεία, προσθέτοντας πως θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της στο Στάιν της Ελβετίας, κοντά στον Ρήνο στα σύνορα με τη Γερμανία.

Η ανακοίνωση της Novartis ότι συμμετέχει στην προσπάθεια για να καλυφθούν οι ελλείψεις ακολουθεί την κίνηση της Sanofi αυτή την εβδομάδα να εργασθεί με την BioNTech για να προμηθεύσει 125 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της τελευταίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Novartis κινητοποιείται σε πολλαπλά μέτωπα για να υποστηρίξει την παγκόσμια απάντηση στην πανδημία», δήλωσε ο Στέφεν Λανγκ, επικεφαλής Τεχνικών Επιχειρήσεων της Novartis.

Η Novartis πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε «προχωρημένες συζητήσεις» και με άλλες εταιρείες για να αναλάβει την παραγωγή mRNA, θεραπευτικής πρωτεΐνης και άλλων πρώτων υλών για εμβόλια και θεραπείες.