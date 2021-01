Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: “κόκκινη” η Αττική - Παραμένουν κλειστά τα Λύκεια

Τι είπε για την εξάπλωση της πανδημίας στο Λεκανοπέδιο και την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, που ανησυχεί τους ειδικούς.

Κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα, η Λοιμωξιολόγος Βάνα Παπαευαγγέλου, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ για τα σχεδόν χίλια κρούσματα στην Ελλάδα την Παρασκευή, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η συνολική εικόνα της επικράτειας εμφανίζει μια μικρή επιδείνωση την τελευταία εβδομάδα, με πάνω από 600 κρούσματα κατά μέσο όρο.

Προσέθεσε ότι το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά σε αρκετές περιοχές της χώρας και χαρακτηρίστηκαν «κόκκινες» πλέον πολλές περιοχές της χώρας.

Υπογράμμισε ότι ο αριθμός των τεστ που διενεργήθηκαν αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε τις 27.000 ανά ημέρα και πως ο συνολικός δείκτης θετικότητας την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μια μικρή άνοδο και έφτασε το 2,3%.

Για την Αττική είπε ότι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει αύξηση κατά 45% στα κρούσματα και μάλιστα σε όλες τις γειτονιές. Συμπληρώνοντας ότι περίπου 2.800 ενεργά κρούσματα καταγράφονται σε όλη την Αττική, εκφράζοντας προβληματισμό για την διασπορά σε όλες τις γειτονιές, όπως είπε, της πλέον πυκνοκατοικημένης περιοχής της χώρας.

Σημείωσε ακόμη ότι σήμερα είναι καλυμμένο το 61% των κλινών στις ΜΕΘ Covid-19 στην Αττική και το 43% των απλών κλινώνΜΕΘ, ενώ έκρουσε κώδωνα κινδύνου για τις επόμενες εβδομάδες, σε σχέση και με τις καιρικές συνθήκες, λέγοντας ότι ο Φεβρουάριος είναι ο πιο «επικίνδυνος μήνας».

Η κ. Παπαευαγγέλου έκανε λόγο για εύθραυστες ισορροπίες που πρέπει να κρατηθούν, λέγοντας ότι «όλοι πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία», για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης.

Σε ότι αφορά την Αττική είπε ότι τα Λύκεια θα παραμείνουν κλειστά, όπως θα συμβεί και σε όλες τις «κόκκινες περιοχές» της χώρας, με επιβαρυμένο ιικό φορτίο.