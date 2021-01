Αθλητικά

ΑΕΚ: Έρχεται στην Αθήνα ο Νταντσένσκο

Έκλεισε το deal με την Ρουμπίν Καζάν. Η Ένωση "πάει" και για τερματοφύλακα.

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Όλεγκ Νταντσένσκο

Η Ένωση επιλέγοντας τον δρόμο της αγοράς του ποδοσφαιριστή από την Ρουμπίν Καζάν στην οποία και ανήκει, βρήκε την λύση να «σπάσει» τον δανεισμό που δέσμευε τον 26χρονο δεξιό φουλ μπακ με την Ούφα.

Πλέον, ο Νταντσένσκο ταξιδεύει από την Τουρκία για την Αθήνα-μέσω άλλης χώρας, προκειμένου, να υπογράψει το συμβόλαιο του και να παρουσιαστεί από την ΑΕΚ.

O Δικέφαλος πάει και για τερματοφύλακα. Είναι σε διαδικασία επαφών για να φέρει τον Ολλανδό (ύψους 1.96 μ.) Μίκαελ Βερίπς. Ο Βερίπς είναι 24 ετών και από 2019 ανήκει στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2023. Στην ΑΕΚ ο παίκτης μπορεί να έρθει δανεικός για 1, 5 χρόνο με οψιόν αγοράς.