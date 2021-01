Κοινωνία

Τραυματίας ανήλικος από επίθεση με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, στελέχη της οποίας προέβησαν σε μία προσαγωγή.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Βύρωνα το βράδυ του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 22:00 στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Νέας Ελβετίας, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι ένας ανήλικος.

Πρόκειται για έναν 17χρονο ο οποίος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά στο πόδι.

Από την αστυνομία προσήχθη ένας 19χρονος ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: vironas.gr