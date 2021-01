Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: έπρεπε να μείνουν κλειστά όλα τα Λύκεια

Τι λέει ο Καθ. του ΕΚΠΑ για την μετάδοση του κορονοϊού στις σχολικές μονάδες, αλλά και τον συνωστισμό στις αγορές.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη τακτική για τα μέτρα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες με αναγωγές κρουσμάτων επί ποσοστού πληθυσμού, όλα είναι αποφάσεις που λαμβάνονται επί εκτιμήσεων, σύμφωνα και με τα κρούσματα, είπε ο Θ. Βασιλακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», αναφορικά με την τακτική του ακορντεόν στην λήψη μέτρων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ο Καθ. Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σχολιάζοντας τις εικόνες με το μποτιλιάρισμα και τον συνωστισμό στο κέντρο της Αθήνας επεσήμανε ότι δείχνει την σημασία που έχει η επίδειξη ατομικής ευθύνης, ενώ η Πολιτεία έχει πάρει τα σωστά μέτρα, με τις αγορές μέσω click away και click in shop.

"Όπου είναι πιο επιβαρυμένα τα πράγματα, πρέπει να λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα. Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, εκτιμώ ότι θα έπρεπε για τα σχολεία να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση για όλους τους μαθητές. Αν δεν μπορούν να ανοίξουν τα Λύκεια σε όλη την Ελλάδα, τότε να μην ανοίξουν μόνο στις «πράσινες» περιοχές, καθώς προκύπτουν ζητήματα για τα παιδιά που άλλα κάνουν μάθημα δια ζώσης και άλλα με τηλεκπαίδευση, που δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα", υπογράμμισε.

Όπως σημείωσε "υπάρχει μικρή μεταδοτικότητα στα σχολεία, εφόσον τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας και κυρίως η χρήση μάσκας. Στα Λύκεια είχε παρατηρηθεί μεγαλύτερη μετάδοση του κορονοϊού κυρίως λόγω των αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων τους, ενώ οι μαθητές λόγω και της ηλικίας τους συχνά πηγαίνουν μόνοι τους στο σχολείο και κυκλοφορούν μόνοι τους ως ενήλικες, για αυτό και τα Λύκεια αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα Γυμνάσια και τα άλλα σχολεία".

