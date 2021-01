Κοινωνία

Πέθανε από κορονοϊό η σύζυγος του 54χρονου αγνοούμενου

Τραγωδία για την οικογένεια, που έχασε την γυναίκα λόγω επιπλοκών του covid-19, ενώ αγωνιά για την τύχη του άνδρα της.

H τραγωδία για την οικογένεια του Απόστολου Σαμπλίδη, του Βολιώτη που εδώ και 20 ημέρες έχει εξαφανιστεί και αναζητείται συνεχίζεται, καθώς χθες η 40χρονη σύζυγός του, που ήταν νεφροπαθής και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον κορονοϊό.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν, λόγω κορονοϊού, στο Νοσοκομείο του Βόλου επί δίμηνο, περίπου, και σε όλο το διάστημα πριν την εξαφάνισή του ο Σαμπλίδης επισκεπτόταν το Νοσοκομείο για να την βλέπει. Αυτό συνέβη και την ημέρα που εξαφανίστηκε, στις 11 Ιανουαρίου, οπότε και είχε πάει νωρίς το μεσημέρι, με λεωφορείο από το σπίτι του στο Νοσοκομείο, για να της μεταφέρει κάποια προσωπικά αντικείμενα.

Οι συγγενείς της τραγικής οικογένειας ζουν μια πρωτόγνωρη θλίψη, ιδιαίτερα μάλιστα η 19χρονη κόρη τους που ήρθε από την Κύπρο για να δηλώσει την εξαφάνιση του πατέρα της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 54χρονου συνεχίζονται και η οικογένεια αναμένει κάτι νεότερο, που θα οδηγήσει στον δικό τους άνθρωπο.

Για την εξαφάνιση του Απόστολου Σαμπλίδη έχει ενεργοποιηθεί η «Γραμμή Ζωής». Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε κόκκινο μπουφάν με μαύρες ρίγες στα μανίκια, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έχει ύψος 1,70 μ., γαλαζοπράσινα μάτια και κανονικό βάρος. Όποιος γνωρίζει κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065 ή με την Αστυνομία.

Πηγή: Taxydromos.gr