Αθλητικά

Στεφανίδη: Ντεμπούτο με νίκη στη Λιλ

Παρά την πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και κορονοϊού, η Ελληνίδα ολυμπιονίκης έκανε κι άλλο «χρυσό» άλμα.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε σήμερα ντεμπούτο στους αγώνες της χειμερινής σεζόν, ύστερα από την πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού, αλλά και του ιού covid-19. Η "χρυσή" Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Ζανέιρο ήταν νικήτρια στο Τουρκόινγκ στη Λιλ της Γαλλίας με άλμα στα 4,61 μέτρα.

Η αθλήτρια του Μίτσελ Κρίερ ξεκίνησε τον αγώνα της στα 4,42 μ., ύψος που πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια, υπερέβη με την πρώτη τα 4,52 μ. χρειάστηκε τρεις προσπάθειες στα 4,61 μέτρα, ενώ στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 4,71 μέτρα. Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ έδειξε πως έχει ανάγκη από αγώνες, ωστόσο παράλληλα φάνηκε σε θέση να επιστρέψει στο εγγύς μέλλον, σε επιδόσεις που θα της δώσουν τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Τορούν. Άλλωστε ο τελευταίος στην ουσία αγώνας της Στεφανίδη, ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, ενώ στο 2020 μετείχε σε δύο διαδικτυακές αναμετρήσεις.

Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε και η Νικόλ Κυριακοπούλου, που δεν μπόρεσε να κάνει τον αγώνα όπως θα ήθελε. Η "ασημένια" πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2018 στο Βερολίνο έμεινε στα 4,17 μ., χαμηλά για τα δεδομένα της επίπεδα, εμφανώς επηρεασμένη από την απουσία του προπονητή της, Φώτη Στεφανή, ο οποίος δεν κατάφερε να ταξιδέψει τελικά στη Γαλλία, εξαιτίας κολλήματος της τελευταίας στιγμής. Η Κυριακοπούλου, στη συνέχεια είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα 4,32 μέτρα.

Οι δύο πρωταθλήτριες θα συνεχίσουν τους αγώνες τους στο Ρουέν (6/2) κι έπειτα στο Λιεβέν (9/2). Η Στεφανίδη θα παραμείνει στη Γαλλία για τους δύο αγώνες, ενώ η Κυριακοπούλου θα επιστρέψει Ελλάδα και θα ταξιδέψει εκ νέου στη Γαλλία για την επόμενη εμφάνιση της.