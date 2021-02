Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τρίτο κύμα και μεταλλάξεις οδηγούν σε ολικό lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας. Αυξάνονται οι "κόκκινες" περιοχές. Θρίλερ με την αφρικανική μετάλλαξη στην Ελλάδα. "Καμπανάκι" από τους ειδικούς.

Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κινότητα της χώρας μας λόγω της αύξησης των "κόκκινων" περιοχών αλλά και των μεταλλάξεων που έκαναν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα. Μάλιστα, με τον κίνδυνο για ένα τρίτο κύμα της πανδημίας να είναι πλέον ορατό, δεν αποκλείεται η επιβολή ενός ολικού lockdown στη χώρα μας.

Υπό αυτά τα δεδομένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έκακτη σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τον υπουργό Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με αντικείμενο το επιχειρησιακό σχέδιο προετοιμασίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος της πανδημίας.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) Μίνα Γκάγκα, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου, η πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) Δάφνη Καϊτελίδου, ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Δήμος Μπαρτσώκας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.

Ανησυχία προκάλεσε και ο εντοπισμός ενός κρούσματος της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη. Πρόκεται για διάκονο ναού της πόλης, ο οποίος είχε αποθεραπευτεί από κορονοϊό πριν από δύο μόλις μήνες. Είναι ίσως η πιο ανησυχητική από τις μεταλλάξεις του νέου κορονοϊού καθώς δεν καλύπτεται πλήρως από το εμβόλιο και έχει ως συνέπεια την επαναμόλυνση όσων έχουν κάνει φυσική ανοσία. Η νότιοαφρικάνικη μετάλλαξη του ιού είναι κατά 50% πιο μεταδοτική. Δεν έχει όμως μεγαλύτερη παθογόνο δράση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 τις τελευταίες ημέρες αναλύθηκαν περίπου 300 δείγματα που εκτιμήθηκε ότι έχουν μεγάλες πιθανότητες να φέρουν το μεταλλαγμένο ιό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πάτρα.

Όπως μάλιστα είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, τα κρούσματα της αφρικανικής μετάλλαξης είναι περισσότερα στη χώρα μας, δεδομένου του ότι δεν γνωρίζουμε από πού και πως κόλλησε ο ιερέας στη Θεσσαλονίκη.

Ανησυχία προκαλεί και η δήλωση του Επιδημιολόγου και Μέλους της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, ότι ίσως δεν ανταποκρίνεται τόσο καλά το εμβόλιο στην εν λόγω μετάλλαξη του ιού.

Προβληματισμός επικρατεί και για τα σχολεία, τα οποία άνοιξαν σήμερα στο σύνολό τους. Ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» κ. Καπραβέλος, υποστηρίζει ότι οι επιστήμονες δέχθηκαν πιέσεις για το άνοιγμά τους και ότι θα πληρώσουμε ακριβά τη "λάθος απόφαση" να ανοίξει η δια ζώσης εκπαίδευση.