Τσιάρας: Σκέψεις για αυστηροποίηση των ποινών για σεξουαλική κακοποίηση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά της ρύθμισης περί μη παραγραφής αυτού του είδους των αδικημάτων μέχρι την ενηλικίωση του θύματος.

Την προοπτική αυστηροποίησης των ποινών που συνδέονται με θέματα σεξουαλικής κακοποίησης εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο οποίος χαρακτήρισε ως απολύτως αναγκαία την επαναφορά της ρύθμισης περί μη παραγραφής αυτού του είδους των αδικημάτων μέχρι την ενηλικίωση του θύματος.

«Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με φαινόμενα τα οποία δημιουργούν απολύτως αρνητικά συναισθήματα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν τεθεί όλα αυτά υπόψιν της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Ναι, υπάρχει μία σκέψη αυστηροποίησης των ποινών. Όλα αυτά πρέπει να τα δει κανείς σε συνδυασμό με το τι άλλες επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν σε άλλα άρθρα του ΠΚ», τόνισε ο κ. Τσιάρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την προσέλευσή του στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με αφορμή τη σημερινή μέρα ορκωμοσίας της 27ης σειράς νέων σπουδαστών.

Πρόσθεσε δε, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ότι η επαναφορά της ρύθμισης περί μη παραγραφής τέτοιου είδους αδικημάτων μέχρι την ενηλικίωση του θύματος «αντιλαμβάνεστε ότι είναι απολύτως αναγκαία μιας και με τον νέο ΠΚ είχαμε βρεθεί σε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα».

Σε άλλη ερώτηση για το αίτημα των δικηγόρων να επαναλειτουργήσουν τα Δικαστήρια λόγω της αναστολής για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, ο υπουργός είπε ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής των Επιδημιολόγων και πρόσθεσε ότι ο συγχρωτισμός στα Δικαστήρια είναι δύσκολο ζήτημα, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία.

«Εγώ προσωπικά εκφράζω τη σταθερή πεποίθηση που θέλει τα Δικαστήρια να είναι ανοιχτά. Και το λέω αυτό διότι αφενός το Κράτος Δικαίου πρέπει να λειτουργεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες και αφετέρου πρέπει να κατοχυρώνονται τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Σε ποιο βαθμό μένουν ανοιχτά τα δικαστήρια και ποιες λειτουργίες μπορούν να υποστηριχθούν την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, ξεπερνάει το Υπουργείο. Είναι θέμα της Επιτροπής Επιδημιολόγων», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Αναφέρθηκε επίσης στα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των Δικαστηρίων (e-justice), ενώ όσον αφορά το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια τόνισε ότι βρίσκεται ήδη στη Γραμματεία της Κυβέρνησης και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα αυτό.

Αναφερόμενος στη σημερινή μέρα ορκωμοσίας της 27ης σειράς νέων σπουδαστών (Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Κατεύθυνσης, όπως επίσης Κατεύθυνσης Εισαγγελέων), ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι «σηματοδοτεί την πραγματική προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να θωρακίσουμε τη Δικαιοσύνη και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά, πολύ περισσότερο δίνοντας όλες τις δυνατότητες και προοπτικές προκειμένου να υπηρετήσει έναν κρίσιμο θεσμό απολύτως σημαντικό για το γίγνεσθαι της ελληνική κοινωνίας». «Με έναν σχεδόν διπλάσιο αριθμό σπουδαστών», πρόσθεσε ο κ. Τσιάρας, «και με γεγονός ότι έχουμε 65 νέες οργανικές θέσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσουμε την ευκαιρία οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορέσουν να υπηρετήσουν τον ρόλο και τον σκοπό τους».

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στον Τσιάρα για "προβληματικές αντιλήψεις"

Σε δήλωση της, η Ειρήνη Αγαθοπούλου, αν. τομεάρχης για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει:

«Για τρίτη φορά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρα, να διατυπώνει δημόσια την άποψη ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο φύλων και των δύο γονέων έχουν λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα και μεγαλώνουν πιο φυσιολογικά. Με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά τη συνεπιμέλεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν χάνει την ευκαιρία να δηλώσει τις άκρως συντηρητικές - και κατά συνέπεια προβληματικές - αντιλήψεις της παράταξης του και της κυβέρνησης, μη λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη πραγματικότητα. Η ελεύθερη συμβίωση, το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο αφορά και τα ΛΟΑΤ ζευγάρια, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και οι αλλαγές που καταγράφονται γενικά ως προς τους έμφυλους ρόλους και ειδικότερα ως προς τη μητρότητα και την πατρότητα τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη από την Κυβέρνηση. Αντίθετα, οι μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και οι οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, που δεν τηρούν τα πρότυπα του "μητέρα, πατέρας, παιδί" προσβάλλονται ως μη φυσιολογικές. Λυπούμαστε πολύ, που η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αγνοεί τις κοινωνικές αυτές ομάδες που δεν ταιριάζουν στην κανονικότητά της και ανησυχούμε, που νομοθετεί χωρίς να τις λαμβάνει υπόψη».