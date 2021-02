Τεχνολογία - Επιστήμη

Voucher 200 ευρώ για tablet και laptop

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Η διαδικασία. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Έως το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα με την οποία οι δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν voucher των 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Η είσοδος θα γίνεται με κωδικούς Taxisnet και ακολούθως με την ταυτοποίηση των στοιχείων θα παρέχει ηλεκτρονικό κωδικό που θα ισοδυναμεί με την επιταγή των 200 ευρώ.

Η διαδικασία

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας δε θα απαιτεί καν την ανάρτηση των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία τους θα υπάρχουν ήδη σ’ αυτήν αφού η λειτουργία της θα είναι απολύτως αυτοματοποιημένη και στοχευμένη.

Οι δικαιούχοι με την απλή εισαγωγή των στοιχείων τους, θα λαμβάνουν έναν ηλεκτρονικό κωδικό, ο οποίος θα ισοδυναμεί με επιταγή 200 ευρώ.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ανήκει στους δικαιούχους θα έχει δύο επιλογές, είτε να το αποστείλει απευθείας ηλεκτρονικά σε κάποιο e-shop, από το οποίο επιθυμεί να αγοράσει τον εξοπλισμό ή να το εκτυπώσει και να πραγματοποιήσει την αγορά του από κάποιο φυσικό κατάστημα.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει συσκευή μεγαλύτερης αξίας απ’ αυτήν του voucher, θα συμπληρώνει ο ίδιος το υπόλοιπο ποσό.

Οι δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του voucher των 200 ευρώ θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.

Στους δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα οικογενειακού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, αλλά αντ΄αυτού έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα της Πρόνοιας.

Αυτοί αποτελούν ένα ποσοστό περίπου 10% και η προσπάθεια που γίνεται αυτήν την περίοδο από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» που έχει αναλάβει το έργο, είναι να ετοιμαστούν πλήρως οι διαλειτουργικότητες του συστήματος ώστε να εμφανίζονται και οι συγκεκριμένοι αυτόματα στην κατηγορία των δικαιούχων και να μην απορρίπτονται.