Παράξενα

Μπέρνι Σάντερς: viral το κουκλάκι με τη μορφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η φωτογραφία του γερουσιαστή της Πολιτείας του Βερμόντ, πυροδότησε μια χιονιστιβάδα memes.

Η φωτογραφία του Μπέρνι Σάντερς, καθισμένου σταυροπόδι, φορώντας υπερμεγέθη γάντια από ανακυκλωμένα υλικά και ζεστό χειμωνιάτικο μπουφάν, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χαράχτηκε στη μνήμη η τελετή ορκωμοσίας του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ. Έκτοτε αναπαράγεται σε διάφορες εκδοχές. Τώρα, και σε εκδοχή «bobblehead (κουκλάκι με κινητό κεφάλι)».

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η φωτογραφία του γερουσιαστή της Πολιτείας του Βερμόντ, πυροδότησε μια χιονιστιβάδα memes: με photoshop εμφανίστηκε σε κλασικά εξώφυλλα μουσικών άλμπουμ. Ακόμη και στη γέφυρα του Starship Enterprise. Ενέπνευσε δεκάδες καλλιτέχνες και ντιζάινερ να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή και να τη διαθέσουν σε ιστότοπους όπως το Etsy. Ακόμη και ο ίδιος ο Σάντερς αξιοποίησε την πολύ καλή φωτογραφία: η ομάδα του γερουσιαστή την τύπωσε σε T-shirt και τα έσοδα από τις πωλήσεις – πάνω από 1,8 εκατομμύρια δολάρια, για την ώρα – διατίθενται στην οργάνωση αρωγής ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη Meals on Wheels Vermont. Η Jen Ellis, η 42χρονη δασκάλα στο Βερμόντ η οποία έπλεξε τα γάντια που φορούσε ο Σάντερς στη φωτογραφία, έχει κατακλυστεί από παραγγελίες να πλέξει και άλλα ζευγάρια, αλλά επισήμως έχει ανακοινώσει ότι έχουν εξαντληθεί.

Ωστόσο, η FOCO, αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει παιχνίδια και συλλεκτικά αντικείμενα, αποφάσισε να τιμήσει το μνημειώδες meme με τον Μπέρνι της ημέρας ορκωμοσίας σε κινητό κουκλάκι. Το ύψους 20,32 εκατοστών αγαλματάκι είναι χειροποίητο και βαμμένο στο χέρι και έχει μια τσιμέντινη βάση πάνω στην οποία είναι αναγραμμένο το όνομά του με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Η λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή: οι πτυχώσεις στο μπουφάν του γερουσιαστή είναι ορατές, ευδιάκριτες είναι και οι ρυτίδες στο μέτωπό του. Ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών του. Όπως σημειώνει το Rolling Stone, τέτοια ποιότητα σε μαζικής παραγωγής κουκλάκια με κινητό κεφάλι – συνήθως είναι από πλαστικό – δύσκολα βρίσκεται. Η εταιρεία (γνωστή για τα κουκλάκια της με κινητό κεφάλι με τα οποία έχει τιμήσει διάφορους, από τον LeBron James μέχρι τον Μπάτμαν) έχει γνωστοποιήσει ότι το «Bernie Sanders» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα. Όποιος επιθυμεί μπορεί να προπαραγγείλει, αλλά το πολύ δύο ανά παραγγελία, και να περιμένει την έναρξη της διάθεσης του προϊόντος πριν τις 17 Μαρτίου.