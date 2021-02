Πολιτική

Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων Ελλάδας – Κύπρου – ΗΠΑ στη Σούδα (εικόνες)

Συνεκπαίδευση των δυνάμεων των τριών χωρών στη θαλάσσια περιοχή της Σούδας.

Δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ΗΠΑ πραγματοποίησαν συνεκπαίδευση σε αντικείμενα ναυτικών ειδικών επιχειρήσεων από τις 11 έως τις 29 Ιανουαρίου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας στην Κρήτη.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από τη διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και συμπεριέλαβε αμφίβιες επιχειρήσεις πλησίον ακτής και νηοψίες με πρακτική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό πλοίο «Άρης».

Επιστέγασμα της άσκησης ήταν η εν πλω εκτέλεση αποστολών «field training exercises, maritime security operations» σε συνεργασία με τη φρεγάτα «Κανάρης» του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συνεκπαίδευση είχε σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας, την ενδυνάμωση των στενών δεσμών και τη διαλειτουργικότητα συμμάχων και εταίρων, και την εξάσκηση στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών απειλών στο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναδείχθηκε η υψηλή αξία της Κρήτης και ειδικότερα της Σούδας ως εκπαιδευτικού κέντρου, με ισχυρό αποτύπωμα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Με αφορμή τη συνεκπαίδευση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε: «Η ένταξη της κυπριακών δυνάμεων δημιούργησε την ευκαιρία να επεκταθούν οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες και οι συνεργασίες με φίλιες χώρες-εταίρους στην περιοχή. Είμαστε πιο ισχυροί όταν δουλεύουμε συλλογικά στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Πετρίδης ανέφερε ότι τέτοιες κοινές ασκήσεις παρέχουν ανεκτίμητες εμπειρίες για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ως εκ τούτου το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου προσβλέπει σε παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.