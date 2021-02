Κόσμος

Αυστραλία: Πύρινη κόλαση έκαψε δάση και σπίτια (εικόνες)

Δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, με τους κατοίκους να τα εγκαταλείπουν εν μέσω lockdown.

Τουλάχιστον 71 κατοικίες καταστράφηκαν στις δύο δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται κοντά στην Περθ, στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι αρχές, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να τις εγκαταλείψουν, παρά το lockdown που έχει επιβληθεί εξαιτίας του εντοπισμού κρούσματος του νέου κορονοϊού την Κυριακή.

Οι φλόγες απανθράκωσαν τεράστιες εκτάσεις γης στους λόφους της Περθ, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, προτού εξαπλωθούν σε πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες. Ως αυτό το στάδιο, δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος, ούτε σοβαρός τραυματισμός. Σύμφωνα με το αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC, έξι πυροσβέστες υπέστησαν ελαφριά τραύματα.

Καπνοί γέμισαν τον ουρανό στην Περθ, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά από τα μέτωπα, που εκτείνονταν χθες Τρίτη σε περίμετρο 75 χιλιομέτρων.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή από τη Δευτέρα. Πολλοί χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε καταφύγια.

Ο Ντάρεν Κλεμ, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στη Δυτική Αυστραλία, σχολίασε ότι «για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, είναι απλά τρομερό. Τους σκεφτόμαστε». Πρόσθεσε ότι προφανώς η εντολή των αρχών στους κατοίκους περιοχών που κινδυνεύουν να απομακρυνθούν δεν επηρεάζεται από την καραντίνα που εφαρμοζόταν χθες για τρίτη ημέρα στην περιοχή της Περθ.

Η κατάσταση εκφράζονται φόβοι πως θα επιδεινωθεί σήμερα: προβλέπονται ισχυροί άνεμοι που ενδέχεται να ενισχύσουν τις φλόγες.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, αεροσκάφη και άλλα μέσα επιχειρούν στην περιοχή.

Το 2020 στη Δυτική Αυστραλία απανθρακώθηκαν πάνω από 35 εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων με χαμηλή βλάστηση εξαιτίας των πυρκαγιών, φαινομένου που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή. Η χώρα στο σύνολό της πέρυσι αντιμετώπισε εφιαλτικές πυρκαγιές.

Οι εννιά από τις δέκα θερμότερες χρονιές στα χρονικά της Αυστραλίας έχουν καταγραφεί μετά το 2005 και οι αρχές εκφράζουν ανησυχίες πως η κλιματική αλλαγή συνεπάγεται πως οι πυρκαγιές θα είναι πλέον ακόμη πιο συχνές και καταστροφικές.