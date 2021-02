Πολιτική

Επικοινωνία Σάλιβαν με Καλίν για τις διερευνητικές Ελλάδας – Τουρκίας και Κυπριακό

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξη της αμερικανικής διπλωματίας στα σχέδια του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Την ικανοποίηση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, εξέφρασε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον εκπρόσωπο της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Σάλιβαν εξέφρασε τη στήριξη της αμερικανικής διπλωματίας στα σχέδια του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να καταστήσει το ΝΑΤΟ, βασικό πυλώνα της πολιτικής της για την ενίσχυση της διατλαντικής ασφάλειας. Υπό αυτό το πρίσμα, έθεσε το θέμα της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα, λέγοντας ότι υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας (των ΗΠΑ) Τζέικ Σάλιβαν μίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπο Τύπου και κύριο σύμβουλο του Προέδρου της Τουρκίας. Ο κ. Σάλιβαν υπογράμμισε την επιθυμία της κυβέρνησης Μπάιντεν να οικοδομήσει εποικοδομητικούς δεσμούς ΗΠΑ-Τουρκίας, να επεκτείνει τους τομείς συνεργασίας και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις διαφωνίες. Εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τη διατλαντική ασφάλεια μέσω του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία, υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας. Ο κ. Σάλιβαν χαιρέτισε την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και εξέφρασε την υποστήριξή του στα σχέδια του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Α. Γκουτέρες, για την επανάληψη των συνομιλιών για την Κύπρο. Υπογράμμισε την ευρεία δέσμευση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Συμφώνησαν να συνεργαστούν σε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19 και η κλιματική αλλαγή, και να διαβουλεύονται στενά για περιφερειακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».