Σκότωσε τον σύντροφό της και... μαγείρεψε τα γεννητικά του όργανα

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις μετά την δολοφονία 30χρονου στα ΗΑΕ. Η απίστευτη αιτία του φονικού.

Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις από την υπόθεση δολοφονίας νεαρού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η 30χρονη σύντροφος του φέρεται να έκοψε τα γεννητικά του όργανα και να τα μαγείρεψε, όταν έμαθε ότι πρόκειται να παντρευτεί άλλη.

Η 30χρονη από το Μαρόκο, όπως αναφέρει η «Μirror», είχε σχέση με το θύμα για επτά χρόνια και χώρισαν όταν εκείνος της αποκάλυψε ξαφνικά ότι σχεδίαζε να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η γυναίκα φέρεται να έκοψε τα γεννητικά όργανα του άντρα της και να τα μαγείρεψε σε παραδοσιακό αραβικό πιάτο γνωστό ως «Machboos».

Oι σοκαριστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος δεν τελειώνουν. όμως, εδώ. Η 30χρονη φέρεται να έριξε την υπόλοιπη σορό του άτυχου άνδρα στα σκυλιά. Μάλιστα όταν ο αδερφός του θύματος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον, βρήκε μόνο ένα δόντι του στο… μπλέντερ.

Η 30χρονη φέρεται να έχει ομολογήσει το φρικτό έγκλημα και όπως είπε, θόλωσε όταν έμαθε για τον επερχομένο γάμο και σκότωσε τον κατά 10 χρόνια μικρότερο σύντροφό της. Μετά την ομολογία της, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.