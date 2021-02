Κοινωνία

Εντοπίστηκαν συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Προστασίας και του Στρατού.

Σε χαράδρα στην κορυφή του Μιτσικελίου στα Ιωάννινα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, στο σημείο όπου είχε υποδείξει λίγο νωρίτερα πλήρωμα Canadair. Ένα Super Puma που πέταξε πάνω από το σημείο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το αεροσκάφος που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής (31.01.2021).

Το Canadair, που συμμετέχει στην έρευνα στα Ιωάννινα εντόπισε ένα ηλεκτρονικό σήμα το οποίο εξέπεμπε το αγνοούμενο αεροπλάνο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το ελικόπτερο Super Puma, το οποίο συμμετέχει από το πρωί στην γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για 4η ημέρα, πέταξε στην περιοχή και επιβεβαίωσε την πληροφορία.

To σημείο συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους βρίσκεται στην κορυφογραμμή, πάνω από το Καβαλάρι του Ανατολικού Ζαγορίου αλλά και του Λιγγιάδες των Ιωαννίνων.

Η κινητοποίηση είναι άμεση. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Προστασίας και του Στρατού.

Η ανακοινωση της Πυροσβεστικής

03/02/2021 ΣE ΣYNEXEIA ΠPOHΓOYMENOY MHNYMATOΣ, ENTOΠIΣTHKAN AΠO E/Π SUPER PUMA THΣ Π.A. TA ΣYNTPIMMIA TOY MIKPOY A/ΦOYΣ BΔ TOY OIKIΣMOY KABAΛΛAPI ΣTO OPOΣ MITΣIKEΛI IΩANNINΩN. OI ΠYPOΣBEΣTIKEΣ ΔYNAMEIΣ ME OΛOYΣ TOYΣ ΦOPEIΣ ΠPOΣEΓΓIZOYN TO ΣHMEIO

Το αεροπλάνο της ιδιωτικής σχολής πιλότων με ένα 32χρονο Ιρακινό χειριστή, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Το τελευταίο στίγμα του ήταν στις 12:28, περίπου 7 μίλια Β.Α του αεροδρομίου Ιωαννίνων στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου. Αμέσως στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Επί 3 ημέρες, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική, Αστυνομία και εθελοντές από την περιοχή, μέσα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με χαμηλή νέφωση και βροχή, πραγματοποιούσαν έρευνες χωρίς αποτέλεσμα.