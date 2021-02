Κοινωνία

Κρατούμενος γύρισε από άδεια γεμάτος… ναρκωτικά! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπορεί να επέστρεψε στην ώρα του από την άδεια που είχε λάβει, αλλά οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έβγαλαν «λαβράκι» από τον έλεγχο στον οποίο τον υπέβαλλαν.

Κρατούμενος στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Χανίων, επέστρεψε κανονικά το απόγευμα της Τετάρτης στο σωφρονιστικό κατάστημα από την άδεια που είχε λάβει, αλλά προσπάθησε να περάσει μαζί τους διάφορες ναρκωτικές ουσίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που του έκαναν έλεγχο, βρήκαν επιμελώς κρυμμένα, σε αναπνευστική συσκευή που έφερε μαζί του, συσκευασία με 10 γραμμάρια ηρωίνη (βραχάκι), 20 ναρκωτικά χάπια, καθώς και 10 ζεύγη ακουστικών.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.