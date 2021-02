Οικονομία

Τσίπρας: με 10000 ευρώ το χρόνο θα μπορείς να αγοράσεις ψευτοπτυχίο μηχανικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση, για την «εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων με αποφοίτους τριετών κολεγίων αμφίβολης ποιότητας».

Τηλεδιάσκεψη με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είχε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, με τη συμμετοχή και του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αλέξη Χαρίτση.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «η κυβέρνηση προχώρησε σε μια απαράδεκτη, πρωτοφανή ενέργεια εξίσωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων με αποφοίτους τριετών κολεγίων αμφίβολης ποιότητας», κάνοντας λόγο για «ρύθμιση ευθέως αντισυνταγματική που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Πρόσθεσε, πως η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση «εντάσσεται στη συνολική λογική απαξίωσης του δημόσιου πανεπιστημίου που κορυφώνεται με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή και προβλέπει τη μείωση των εισακτέων κατά 25.000 κάθε χρόνο». Τόνισε δε πως «σκοπός της κυβέρνησης είναι να ανοίξει πελατεία για τα κολέγια. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για ένα κορυφαίο ρουσφέτι σε μια χούφτα επιχειρηματίες, αλλά και για μια μείζονα πολιτική επιλογή αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων. Αν δεν έχεις 10.000 μόρια στις εξετάσεις δε θα γίνεσαι μηχανικός αν έχεις όμως 10.000 ευρώ το χρόνο για να αγοράσεις ένα ψευτοπτυχίο, θα γίνεσαι».

Υπενθύμισε, επίσης πως «η μεθόδευση αυτή της κυβέρνησης έγινε εν κρυπτώ, νύχτα κυριολεκτικά, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, χωρίς την παραμικρή δημόσια διαβούλευση και με τη Βουλή να υπολειτουργεί λόγω πανδημίας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για «πλήρη υποβάθμιση του ρόλου των επαγγελματικών συλλόγων και ενώσεων που με τη ρύθμιση της κυβέρνησης υποχρεούνται να εγγράψουν σε διάστημα 30 μόλις ημερών τους αποφοίτους των κολεγίων», ενώ έκανε ειδική μνεία στους μηχανικούς, τονίζοντας πως στην περίπτωσή τους «τίθεται και ζήτημα δημόσιας ασφάλειας για τους πολίτες και την οικονομία».

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ καταδίκασαν ομόφωνα τη συγκεκριμένη διάταξη που εξισώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ με αυτούς των κολεγίων, υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τις διαμαρτυρίες του τεχνικού κόσμου και να την αποσύρει».

Τέλος, κλείνοντας τη συζήτηση ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε υποκριτική την προεκλογική σπουδή της ΝΔ για τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημαίνοντας πως «αφού εξευτέλισε τους επιστήμονες με τηλεκαταρτίσεις τύπου «ΣκόιλΕλικικού» και αφού τους απέκλεισε από κάθε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση εν μέσω πανδημίας, τώρα ολοκληρώνει την πλήρη απαξίωσή τους με την ισοπέδωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων».