Κοινωνία

Φωτιά σε φανοποιείο στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" της κατάσβεσης.

Πυρκαγια ξέσπασε σε φανοποιείο, επί της οδού Πεισιστράτους στο Περιστέρι.

Στη "μάχη¨της κατάσβεσης ρίχτηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

TΤο φανοποιείο καταστράφηκε ολοσχερώς παρά την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.