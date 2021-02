Οικονομία

ΤΕΠΙΧ: αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις που δανειοδοτήθηκαν

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων όχι μόνο τήρησε τη ρήτρα διακράτησης θέσεων, αλλά τις αύξησε σημαντικά.

Θετικό αποτύπωμα στην απασχόληση με αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 8.857 είχε η εφαρμογή της ρήτρας διακράτησης θέσεων εργασίας στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατά την ένταξη των 15.333 επιχειρήσεων στο ΤΕΠΙΧ ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ήταν 117.496. Σήμερα έχουν αυξηθεί στους 126.353.

Από τις 15.333 επιχειρήσεις, η πλειονότητά τους (8.136) αύξησε τις θέσεις εργασίας. Σε άλλες 5.587 επιχειρήσεις οι θέσεις εργασίας παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ υπήρξαν και 1.610 επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τη ρήτρα με αποτέλεσμα να «χάνουν» την επιδότηση επιτοκίου, όπως αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη του προγράμματος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σχετικά:

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ρήτρας διακράτησης θέσεων που είχαμε θέσει στη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) είναι εξαιρετικά. Από το σύνολο των 15.333 επιχειρήσεων που δεσμεύτηκαν όταν πήραν δάνειο να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, όχι μόνο επιτύχαμε να έχουμε διακράτηση των θέσεων εργασίας αλλά και αύξηση αυτών.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΙΧ ξεκίνησε με ρήτρα διακράτησης 117.496 εργαζόμενους και σήμερα έχουμε 126.353 εργαζόμενους. Έχουμε δηλαδή αύξηση περίπου 9 χιλιάδων θέσεων εργασίας μέσω του ΤΕΠΙΧ. Και συνεχίζουμε.