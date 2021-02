Αθλητικά

Champions League: στον “αέρα” ο αγώνας Λειψία – Λίβερπουλ

Γιατί οι γερμανικές Αρχές, απαγορεύουν στους "κόκκινους" την είσοδο επί γερμανικού εδάφους.

Μείζον πρόβλημα προέκυψε με τη διεξαγωγή του αγώνα Λειψία-Λίβερπουλ (16/2) για τους «16» του Champions League, καθώς οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στους «Κόκκινους» σε γερμανικό έδαφος!

Επί της ουσίας πρόκειται για μια πρώτη τοποθέτηση από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, ο οποίος δήλωσε ότι η απαγόρευση εισόδου επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο «... δεν προβλέπει εξαιρέσεις για επαγγελματίες αθλητές. Ως εκ τούτου, ο σύλλογος της Λιεψίας ενημερώθηκε ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις δεν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις».

Οι δηλώσεις έγιναν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, με αφορμή το επίσημο αίτημα που είχε απευθύνει η Λειψία, να δοθεί άδεια στη Λίβερπουλ να «πετάξει» στη Γερμανία.

Εδώ και μία εβδομάδα οι γερμανικές αρχές έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις από χώρες στις οποίες που έχουν επηρεαστεί από τη μετάλλαξη του ιού Covid-19, με εξαίρεση Γερμανούς υπηκόους που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 17/2, δηλαδή μία ημέρα μετά τον αγώνα.

Δύσκολα θα αλλάξει κάτι και συνεπώς η Λειψία ήδη εξετάζει το plan B το οποίο προβλέπει είτε να γίνει το ματς σε γήπεδο εκτός Γερμανίας, είτε «αναστροφή» της έδρας και διεξαγωγή του στο «Ανφιλντ». Σε μια τέτοια περίπτωση, η ρεβάνς θα γίνει στη Λειψία στις 10 Μαρτίου, ημερομηνία στην οποία ίσως η κατάσταση να έχει ομαλοποιηθεί.