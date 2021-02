Life

Γιώργος Παπαδάκης: με τούρτα υπερπαραγωγή η έκπληξη για τα γενέθλιά του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μια τούρτα έκπληξη ευχήθηκαν "χρόνια πολλά" στον Γιώργο Παπαδάκη οι συνεργάτες του στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".