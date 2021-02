Πολιτική

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο ο Μιχάλης Καλογήρου

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ασθένησε μέσω ανάρτησής του.

Στο «Σωτηρία» με κορονοϊό νοσηλεύεται ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του.

«Χθες διαγνώστηκα θετικός στον Covid και νοσηλεύομαι λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.Οι συνεργάτες και οι επαφές των τελευταίων ημερών έχουν ειδοποιηθεί προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ελέγχου και προφύλαξης. Ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Σωτηρία και εύχομαι σε όλες και όλους, που δίνουμε αυτή τη μάχη, γρήγορη ανάρρωση», αναφέρει.

Αναστολή στις ανακρίσεις για την Novartis

Αναστέλλονται προσωρινά οι ανακρίσεις για την υπόθεση της Novartis στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς η ανακρίτρια, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου και η αρμόδια γραμματέας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα, λόγω COVID-19, καθώς την περασμένη Τετάρτη, είχε πάει στο γραφείο της ανακρίτρια και κατέθεσε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες υπεδείχθη στην κ.Αλεβιζοπούλου και στην γραμματέα, όπως και στα μέλη των οικογενειών τους, να τεθούν σε προληπτική καραντίνα και μετά την παρέλευση πενθημέρου να υποβληθούν σε τεστ για COVID-19.

Κατά συνέπεια, οι ανακρίσεις για την Novartis, αναστέλλονται προσωρινά