Πολιτική

Γεννηματά για εστίαση: Δεν πρέπει να μπουν λουκέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Γκάζι βρέθηκε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, προτείνοντας μέτρα για την στήριξη της εστίασης.

Κατάστημα εστίασης σε αναστολή στο Γκάζι επισκέφθηκε το μεσημέρι η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μαζί με τον Γιώργο Καββαθά, πρόεδρο της ΠΟΕΣΕ και της ΓΣΕΒΕΕ και τον Μ. Κατρίνη, υπεύθυνο του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής.

Η κ. Γεννηματά δήλωσε πως τα καταστήματα της εστίασης κινδυνεύουν με αφανισμό, δεν τα βγάζουν πέρα. «Και μαζί τους χιλιάδες άνθρωποι που ζουν από αυτά. Δεν πρέπει να μπουν λουκέτα και φυσικά δεν πρέπει να παραδώσουν τα κλειδιά», τόνισε, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση, άμεσα, να υιοθετήσει τα στοχευμένα και ρεαλιστικά μέτρα στήριξης που έχει προτείνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το Κίνημα Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την στήριξη της εστίασης περιλαμβάνουν:

Για την ρευστότητα

Πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις της εστίασης, ύψους 1 δισ., με το 70% να είναι ενίσχυση και 30% δάνειο, με ρήτρα διατήρησης προσωπικού για τουλάχιστον 4 μήνες. Μείωση του κριτηρίου πτώσης τζίρου στο 10%.

Για τους 3 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, να μην επιστραφεί το 50% του ποσού. Με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση του πλαισίου από την ΕΕ, αυτή η δυνατότητα παρέχεται στα κράτη-μέλη

Μέτρα μείωσης κόστους λειτουργίας επιχείρησης

Επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για 6 μήνες μετά το άνοιγμα της επιχείρησης.

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% για όλο το 2021.

Μείωση των δημοτικών τελών για 4 μήνες μετά το άνοιγμα των καταστημάτων.

Μέτρα ελάφρυνσης από υποχρεώσεις

Ρύθμιση 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών σε δημόσιο-ταμεία, με κούρεμα του 30% της οφειλής για όσους είναι συνεπείς στη ρύθμιση.

Απαλλαγή από τις πάγιες χρεώσεις για ηλεκτροδότηση-τηλεφωνία-υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, για το σύνολο του διαστήματος που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή εναλλακτικά, χρονική μετάθεση των σχετικών υποχρεώσεων που γεννήθηκαν στο lockdown από το 2022 σε 24 δόσεις.

Αναστολή καταβολής δόσεων τραπεζικών δανείων για διάστημα 4 μηνών μετά το άνοιγμα των καταστημάτων.

Μέτρα για τον επαγγελματικό χώρο

Επέκταση της μείωσης των μισθωμάτων σε ποσοστό 50% για 4 μήνες μετά το άνοιγμα των καταστημάτων.

Παράταση επαγγελματικών μισθώσεων και αναστολή εξώσεων για το 2021.

Μετά το τέλος της αναστολής, ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων με κλιμακούμενη επιδότηση, ανάλογα με το αν εξυπηρετείται ή όχι το δάνειο, χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις που τίθενται από τις τράπεζες.

Αναστολή πλειστηριασμών επαγγελματικών ακινήτων που συνδέονται με δάνειο ως υποθήκη, μέχρι το τέλος του 2021.