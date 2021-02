Κοινωνία

Κορονοϊός - ΣΤΑΣΥ: Τι έδειξαν τα τεστ σε εργαζόμενους

Σχεδόν χίλιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν το προηγούμενο 48ωρο σε εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων.

Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη (3-4 Φεβρουαρίου) διενεργήθηκαν συνολικά 996 έλεγχοι COVID-19 σε εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στις Σταθερές Συγκοινωνίες και μόνο ένας εξ αυτών βρέθηκε θετικός στον ιό.

Το γεγονός αυτό καθιστά απολύτως ελεγχόμενη την κατάσταση στο εσωτερικό της εταιρείας και επιβεβαιώνει την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, όπως υπογραμμίζει η ΣΤΑΣΥ σε σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως τα τεστ στους εργαζομένους της θα συνεχιστούν για όσο διάστημα απαιτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα, είχαν διαγνωστεί με κορονοϊό 10 εργαζόμενοι στο Μετρό.