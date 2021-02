Κόσμος

Ρωσία: Αιφνιδιαστική απέλαση διπλωματών

Νέα ρήξη στις σχέσεις της Μόσχας με τις Βρυξέλλες. Καταδίκασε την απόφαση ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Η Ρωσία απέλασε τρεις διπλωμάτες - από τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Πολωνία - με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις συμπαράστασης προς τον φυλακισθέντα ηγέτη της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, οι οποίες δεν είχαν την έγκριση των Αρχών.

Η απέλαση τους έγινε γνωστή κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι «η Ρωσία κηρύσσει ανεπιθύμητα πρόσωπα έναν Σουηδό, έναν Πολωνό και έναν Γερμανό διπλωμάτη, οι οποίοι συμμετείχαν σε μη νόμιμες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στις 23 Ιανουαρίου. Οι πρεσβευτές της Σουηδίας και της Πολωνίας σε σχέση με την εν λόγω απόφαση κλήθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και τους επιδόθηκε νότα διαμαρτυρίας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η ρωσική πλευρά αναμένει ότι στο μέλλον οι διπλωματικές αποστολές του βασιλείου της Σουηδίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και το προσωπικό τους, θα τηρούν αυστηρά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας. «Αρνούμαστε την κατηγορία της Ρωσίας ότι ο διπλωμάτης μας συμμετείχε σε διαδήλωση» , δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι θα αναγκασθεί να λάβει αντίστοιχα μέτρα σε σχέση με την απέλαση του Πολωνού διπλωμάτη. Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Πολωνία ανακοίνωσε ότι εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας σε σχέση με την απέλαση του Πολωνού διπλωμάτη.

Καταδικάζει την απόφαση η Ε.Ε.

Την καταδίκη της ΕΕ για την απόφαση της Ρωσίας να απελάσει τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε: «Κατά τη συνάντησή μου νωρίτερα σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα, έμαθα ότι τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες πρόκειται να απελαθούν από τη Ρωσία. Καταδίκασα έντονα αυτήν την απόφαση και απέρριψα τους ισχυρισμούς ότι διεξήγαγαν δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το καθεστώς τους ως ξένων διπλωματών. Η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί. Τόνισα την ενότητα και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη».