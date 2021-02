Πολιτική

Μητσοτάκης για Λιβύη: Σημαντικό βήμα προς την ειρήνη η εκλογή ενοποιημένης κυβέρνησης

Οι συμμετέχοντες στον ενδολυβικό διάλογο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εξέλεξαν νέο μεταβατικό πρωθυπουργό.

Σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στην Λιβύη χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εκλογή μιας νέας ενοποιημένης κυβέρνησης της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου, με ανάρτηση στα αγγλικά στο twitter.

Ανεπίσημη μετάφραση: Η εκλογή μιας νέας ενοποιημένης κυβέρνησης της Λιβύης από το Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης ( LPDF) στη Γενεύη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη γειτονική μας χώρα. Συγχαρητήρια στη νέα ηγεσία. Όλοι οι φορείς οφείλουν να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο.

Νέος μεταβατικός πρωθυπουργός στη Λιβύη

Φαβορί για τη θέση του πρωθυπουργού ήταν ο νυν υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), Φάτι Μπασάγα. Ωστόσο, ο Ντμπεϊμπά κατάφερε να κάνει την έκπληξη, συγκεντρώνοντας 39 ψήφους σε σύνολο 73. Ο Ντμπεϊμπά, που είναι μηχανικός και κατάγεται από τη Μιζράτα, έχει ιδρύσει το κίνημα Λίμπια αλ-Μοστάκμπαλ («Η Λιβύη του Μέλλοντος»). Επί καθεστώτος Μουάμαρ Καντάφι κατείχε καίρια θέση, καθώς προήδρευε στη Λιβυκή Εταιρεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (LiDCO).

Πρόεδρος του τριμελούς μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου αναδείχτηκε ο Μοχάμαντ Γιουνές Μένφι, πρώην διπλωμάτης από τη Βεγγάζη, όπως ανακοίνωσε η μεταβατική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Στέφανι Ουίλιαμς, μετά την καταμέτρηση των ψήφων. Μέλη του Συμβουλίου εξελέγησαν ο Μούσα αλ Κόνι, από τη νότια Λιβύη και ο Αμπντάλα αλ Λάφι, που εκπροσωπεί τη δυτική Λιβύη.

Ο αναλυτής Τζάλελ Χαρσάουι, του Clingendael Institute, εκτίμησε ότι η νέα κυβέρνηση ενδεχομένως να δυσκολευτεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Λιβύης. Μολονότι γεννημένος στην ανατολή, ο Μένφι θεωρείται πολιτικά προσκείμενος στη σημερινή κυβέρνηση της Τρίπολης και δεν έχει ισχυρούς δεσμούς με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ ή με άλλα ηγετικά στελέχη της ανατολικής Λιβύης.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Μπασάγα εξέφρασε, μέσω ανάρτησης στο Twitter, την υποστήριξή του στη διαδικασία και τη νέα κυβέρνηση.

Η αποστολή των νέων, μεταβατικών αρχών της Λιβύης θα είναι «να επανενώσουν τους κρατικούς θεσμούς και να εγγυηθούν την ασφάλεια» μέχρι τις εκλογές του Δεκεμβρίου.

Η Ουίλιαμς εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει μέσα σε διάστημα 21 ημερών να συγκροτήσει την κυβέρνησή του και να παρουσιάσει το πρόγραμμά του (…) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να εγκριθεί. Θα έχει στη συνέχεια άλλες 21 ημέρες στη διάθεσή του για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο. Αν αποτύχει, το ζήτημα θα εξεταστεί από τους συμμετέχοντας στον ενδολιβυκό διάλογο.

Οι 75 συμμετέχοντες είχαν συγκεντρωθεί από τις αρχές της εβδομάδας στη Γενεύη, σε τοποθεσία που κρατήθηκε απόρρητη από τον ΟΗΕ, για να εκλέξουν τις μεταβατικές αρχές. Ο πρώτος γύρος διεξήχθη την Τρίτη, όμως κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 70% ώστε να εκλεγεί. Ο δεύτερος γύρος έγινε σήμερα.

«Ξεπεράσατε τις διαφορές σας, τις προκλήσεις (…) προς το συμφέρον της χώρας σας και του λιβυκού λαού», είπε η Ουίλιαμς.

Μολονότι η εκλογή πρωθυπουργού συνιστά πρόοδο, ο Ντμπεϊμπά θα πρέπει πολύ γρήγορα να φροντίσει να αναγνωριστεί η εξουσία του από τους άπειρους πολιτικούς παράγοντες της Λιβύης, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν ήδη πάρει αποστάσεις από τις συνομιλίες της Γενεύης.

Το 2015-16, ο επικεφαλής της GNA Φάγιεζ αλ Σάρατζ, που ανέλαβε πρωθυπουργός σε μια παρόμοια διαδικασία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, χρειάστηκε πολλούς μήνες για να φτάσει στην Τρίπολη – και τα κατάφερε μέσω θαλάσσης από την Τυνησία, αφού δεν είχε τον έλεγχο των αεροδρομίων. Σταδιακά, κέρδισε την υποστήριξη πολλών παραστρατιωτικών ομάδων, ιδίως στην πρωτεύουσα, αλλά ουδέποτε απέσπασε την εμπιστοσύνη του εκλεγμένου Κοινοβουλίου και δεν κατάφερε να επιβληθεί σε όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας.

Η Ουίλιαμς ζήτησε νωρίτερα από τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν ότι «θα αποδεχτούν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας». Υπογράμμισε επίσης ότι οι υποψήφιοι είχαν υποσχεθεί ότι θα διορίσουν γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στη νέα κυβέρνησή τους.

«Η νέα, ενωμένη εκτελεστική εξουσία πρέπει να στηρίξει και να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία εκεχειρίας (…) συμπεριλαμβανομένης και της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων», τόνισε η Ουίλιαμς.

Ζήτησε επίσης από την κυβέρνηση να ξεκινήσει μια διαδικασία «εθνικής συμφιλίωσης» και να προωθήσει «την κουλτούρα της αμνηστίας και της ανεκτικότητας, παράλληλα με την αναζήτηση της αλήθειας και των αποζημιώσεων».

Η Τουρκία, που στήριζε την GNA, καθώς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, που στηρίζουν τον Χάφταρ, χαιρέτισαν δημοσίως την ανάδειξη των νέων αρχών της Λιβύης.