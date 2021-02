Κοινωνία

Υπόθεση αποπλάνησης μαθητή: η Καθηγήτρια ετοιμάζει την απολογία της (βίντεο)

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη του Προστασίας Ανηλίκων, ήθελε να φύγουν μαζί στο εξωτερικό.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Την υπερασπιστική γραμμή της προετοιμάζει η 36χρονη καθηγήτρια, που κατηγορείται ότι αποπλάνησε έναν ανήλικο μαθητή της, καθώς ακόμα παραμένει άγνωστο πότε θα την καλέσει η αρμόδια ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως φαίνεται από τη δικογραφία, που σχημάτισαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, η Καθηγήτρια τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες, συναντούσε τον 13χρονο μαθητή της όχι μόνο στο σπίτι του, αλλά και σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής ή ακόμα και στο αυτοκίνητό της.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται όλα τα μηνύματα, που είχαν ανταλλάξει, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “Real News”.

Η 36χρονη, μάλιστα, είχε πείσει το αγόρι ότι μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό, όπου κανένας δεν θα τους ενοχλεί.

Μηνύματα είδε η μητέρα του 13χρονου στον υπολογιστή του και πήγε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, οι γονείς αρχικά ήταν διστακτικοί στο να προχωρήσουν σε μία καταγγελία, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία του 13χρονου, αλλά το αποφάσισαν φοβούμενοι ότι μπορεί να φύγουν για το εξωτερικό.