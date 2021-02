Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δάνεια σε επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου (βίντεο)

Τι είπε για το αλαλούμ με το take away, αλλά και τα εξειδικευμένα μέτρα για την Εστίαση.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», απαντώντας σε εκπροσώπους της Εστίασης, τόνισε ότι η Κυβέρνηση κατανοεί τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της πανδημίας και για το λόγο αυτό επιδότησε τους εκπροσώπους της με το ποσό του 1,9 δις το 2020 ώστε να καλύψει τις απώλειες τους στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, ό ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει μια σειρά μέτρων τα οποία βρίσκονται σε ισχύ, όπως η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το «πάγωμα» των ενοικίων, η κάλυψη μισθών και ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους, η επιδότηση για την αγορά θερμαντικών σωμάτων, αλλά και η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων που έρχεται σε λίγες μέρες.

Ο κ. Παπαθανάσης συμπλήρωσε ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα δοθούν και δάνεια σε επιχειρήσεις μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Σε ότι αφορά το αλαλούμ με το take away, απάντησε ότι διαπιστώθηκε πως θα υπήρχε πρόβλημα με την απαγόρευση του και για το λόγο αυτό παρά τις εισηγήσεις των ειδικών, το μέτρο αποσύρθηκε χωρίς να βεβαιωθούν πρόστιμα, αφού δεν είχε προλάβει να περάσει σε ΦΕΚ για να νομιμοποιηθεί.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι μετά τη λήξη της πανδημίας όταν θα υπάρχει μια συνολική εικόνα, να λάβει μια σειρά επιπρόσθετων μέτρων ανά κλάδο της οικονομίας ώστε να ενισχύσει αυτούς που θα έχουν πληγεί περισσότερο για να αποφευχθούν τα «λουκέτα».