“Ψηφιακή βίζα”: η νομοθετική πρωτοβουλία για τους “ψηφιακούς νομάδες”

Τι είναι η «ψηφιακή βίζα» την οποία προανήγγειλε ο Νότης Μηταράκης. Ποιους αφορά και πώς θα επηρεάσει την οικονομία.

Νομοθετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών για τη θέσπιση βίζας για τους «ψηφιακούς νομάδες», τη νέα παγκόσμια κατηγορία εργαζόμενων που δουλεύουν απομακρυσμένα και οι οποίοι αναζητούν θελκτικούς προορισμούς για να εγκατασταθούν, αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο «Θέμα» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Όπως επισημαίνει, «οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα οργανωμένο και ταυτόχρονα θελκτικό περιβάλλον για τη μαζική έλευση ανθρώπων που επιλέγουν την τεχνολογικά προηγμένη αυτή μορφή εργασίας».

Η θέσπιση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού, «μια ψηφιακή βίζα», όπως τη χαρακτηρίζει, «θα συνδυαστεί και με φορολογικές διευκολύνσεις που θα οδηγήσουν κατ' επέκταση σε πιο μόνιμες επενδύσεις», τονίζει ο κ. Μηταράκης, διευκρινίζοντας ότι οι δικαιούχοι της νέας αυτής βίζας θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, κυρίως εισοδηματικά.

«Η νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει ως αποτέλεσμα την εισροή τεχνογνωσίας, οικονομικού και διανοητικού κεφαλαίου στη χώρα μας», υπογραμμίζει ο υπουργός Μετανάστευσης.