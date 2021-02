Κόσμος

Κορονοϊός: “όχι” σε διαβατήρια εμβολιασμού λέει η Βρετανία

«Σίγουρα δεν επιδιώκουμε να τα εισαγάγουμε στο πλαίσιο του προγράμματος εμβολιασμού», δήλωσε ο βρετανός υφυπουργός Υγείας.

Η Βρετανία δεν θα καθιερώσει διαβατήρια εμβολιασμού κατά της Covid-19, όμως οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν απόδειξη του εμβολιασμού τους από τον γιατρό τους, αν την χρειάζονται για να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες.

Τα παραπάνω δήλωσε ο βρετανός υφυπουργός Υγείας Ναντίμ Ζαχάουι, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα.

