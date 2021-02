Κόσμος

Ιμαλάια: Τραγωδία από κατάρρευση παγετώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά νεκροί και 125 αγννούμενοι από κατάρρευση φράγματος. Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί.

Περίπου 125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, σήμερα στην Ινδία.

Ο αριθμός αυτός των αγνοουμένων, μπορεί να αυξηθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, στα βόρεια της χώρας.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση προκάλεσαν την εκκένωση χωριών που βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο.

“Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από την περιοχή της κατάρρευσης και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται,” δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ, στην πρωτεύουσα του αναφερόμενου κρατιδίου, Ντεχραντούν.