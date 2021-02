Κόσμος

Στα λευκά η Νέα Υόρκη (εικόνες)

Στο έλεος του χιονιά η μητρόπολη των ΗΠΑ, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες.

Χιονοθύελλα που έπληξε τις βορειανατολικές ΗΠΑ μετέτρεψε το Μπρούκλιν κι άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης σε όαση χιονιού την Κυριακή.

Το χιόνι που έφτασε μέχρι και τα 13-18 εκατοστά σε περιοχές όπως το Νιου Τζέρσεϊ και το Κονέκτικατ, ήταν σε χαμηλότερο ύψος στο Σέντραλ Παρκ, που όμως ήταν κατάλευκο.

Το μεγαλύτερο ρεκόρ χιονόπτωσης καταγράφηκε στη Φιλαδέλφεια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρά τον χιονιά, δεν έκλεισε τα εμβολιαστικά κέντρα.

Η χιονοθύελλα έπληξε τη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, την προηγούμενη φορά λόγω της κακοκαιρίας είχαν αναβληθεί εμβολιασμοί.