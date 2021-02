Οικονομία

Σταϊκούρας: “σπάει” στα δύο η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6

Το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης. Οι ανακοινώσεις για τα ενοίκια και τον ΦΠΑ σε καφέ, μεταφορές και τουριστικό πακέτο.

Στο ύψος των 5,9 δισ. ευρώ ανέρχεται το α' τρίμηνο εφέτος το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς πλέον το μηνιαίο κόστος στην οικονομία από την υγειονομική κρίση διαμορφώνεται σε 2,4 δισ. ευρώ, ενώ λόγω των αποφάσεων των δύο τελευταίων εβδομάδων για τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, υπάρχει ένα επιπλέον μηνιαίο δημοσιονομικό κόστος 750 εκατ. ευρώ.

Δηλώνοντας ότι «το υπουργείο Οικονομικών θα είναι κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί, όμως οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι», ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι και το λιανεμπόριο θα απαλλαγεί τον Μάρτιο από την υποχρέωση πληρωμής ενοικίου, πως θα παραταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές, στους κινηματογράφους και στις θεατρικές παραστάσεις, στις μεταφορές και στον τουρισμό, και προανήγγειλε δύο ακόμη κύκλους «επιστρεπτέας προκαταβολής» (τον 6ο και 7ο) συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών έχει ως εξής:

1. Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σήμερα σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, όπως είναι η εστίαση, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλοι κλάδοι, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στις μεταφορές- κλάδοι οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση- δικαιούνται υποχρεωτική πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Μάρτιο. Στις επιχειρήσεις που θα λάβουν πλήρη απαλλαγή ενοικίων για τον μήνα Μάρτιο συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο.

Οι ιδιοκτήτες- φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθούν από τον προϋπολογισμό με το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ενώ οι ιδιοκτήτες- νομικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος. Ισχύει η πρόβλεψη για μείωση ενοικίου κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους, για όλο το α' τρίμηνο του 2021, καθώς και στην πρώτη κατοικία των εργαζομένων που βρίσκεται σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Το κόστος για τον Μάρτιο, διαμορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ.

2. Σε ό,τι αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι σηκώνουν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος έως σήμερα:

Συμψηφίστηκαν σε 227.887 περιπτώσεις φορολογικές οφειλές ύψους 42,8 εκατ. ευρώ.

Καταβλήθηκε σε 176.404 ΑΦΜ αποζημίωση ύψους 19,3 εκατ. ευρώ για τον Νοέμβριο.

Επίκειται:

Ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στον Φεβρουάριο, για εκκρεμότητες συμψηφισμών παρελθόντων μηνών, είτε λόγω διόρθωσης δηλώσεων δικαιούχων είτε λόγω απόρριψης άλλων αιτήσεων.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης για τον Νοέμβριο, τις προσεχείς ημέρες, με δεδομένο ότι περίπου 25.000 αιτήσεις δεν έχουν υποβάλει έγκυρο αριθμό IBAN λογαριασμού.

Καταβολή αποζημίωσης για τον Δεκέμβριο, μετά τα μέσα Φεβρουαρίου.

Έναρξη της διαδικασίας δήλωσης από ιδιοκτήτες- έως την επόμενη εβδομάδα- για τον Ιανουάριο, ώστε αρχές Μαρτίου να πληρωθεί και αυτός ο μήνας.

Τα ποσά αποζημίωσης που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Ενώ, τα ποσά μισθωμάτων που δεν εισπράττονται για όλη την περίοδο από τον Μάρτιο και μετά, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

3. Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές, στους κινηματογράφους και στις θεατρικές παραστάσεις, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Στον μειωμένο συντελεστή υπάγονται όλες οι μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, δηλαδή κάθε είδους μεταφορά προσώπων, όπως χερσαίες ή εναέριες, οι οποίες πραγματοποιούνται με εισιτήριο για τον επιβάτη. Επίσης περιλαμβάνονται οι μεταφορές προσώπων που γίνονται με τουριστικά λεωφορεία και με ταξί. Επιπλέον, παρατείνεται η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το επιπρόσθετο κόστος διαμορφώνεται στα 125 εκατ. ευρώ.

4. Καταβάλλεται μέσα στην εβδομάδα το υπόλοιπο ποσό του 5ου κύκλου της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Έως σήμερα, τις τελευταίες μόλις ημέρες, καταβλήθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 344.885 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με τα έως στιγμής δεδομένα, αφού σήμερα κλείνει και η σχετική πλατφόρμα, εκκρεμεί η πληρωμή περίπου 200 εκατ. ευρώ σε 15.000 επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι νέες επιχειρήσεις, μετά την προσθήκη που πρόσφατα έκανε το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συμπεριληφθούν και αυτές. Μέσα στην εβδομάδα, και για λίγες μόνο ημέρες, θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης ΦΠΑ για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, ώστε να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή όσα από αυτά έως σήμερα απορρίφθηκαν και παρουσιάζουν πτώση τζίρου.

Παράλληλα, προκειμένου να επισπευσθεί η ενίσχυση της ρευστότητας των κλάδων που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο 6ος κύκλος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» διαχωρίζεται σε δύο κύκλους, τον 6ο και τον 7ο, και η συνολική χρηματοδότηση αυξάνεται στο 1,5 δισ. ευρώ. Ο 6ος κύκλος, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, θα αφορά την απώλεια τζίρου μόνο του Ιανουαρίου. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει έως την επόμενη Δευτέρα, και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Καθώς η ενίσχυση αφορά έναν μήνα, το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή, ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στα 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους.

Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31η Ιουλίου 2021.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο 7ος κύκλος, με δημοσιονομικό κόστος περίπου στο 1 δισ. ευρώ, θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του α' τριμήνου του 2021, όπου θα συνυπολογιστούν τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει εντός Απριλίου. Και πάλι θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου. Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται. Η συνολική ένεση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, μέσω του μέτρου της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», προβλέπεται να αγγίξει τα 3 δισ. ευρώ μέσα στο α' τετράμηνο του έτους, και συνολικά τα 8,5 δισ. ευρώ από την αρχή της υγειονομικής κρίσης.

5. Έως αύριο στις 10.00, μπορούν οι 24.000 δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, που δεν είχαν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους στο myTaxisnet, να το κάνουν, για να κατατεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό το σχετικό ποσό. Ήδη 3.000 εξ αυτών το έπραξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η πίστωση του ποσού στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα. Έως σήμερα, έχουν αποπληρωθεί 355.314 δικαιούχοι, ή το 94% όσων πραγματοποίησαν αγορές πετρελαίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ.

ΣΥΡΙΖΑ: τα μέτρα αδυνατούν να δώσουν λύση στο οικονομικό αδιέξοδο

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, "Αν λέγαμε ότι μας εξέπληξε σήμερα ο κ. Σταϊκούρας, δεν θα ήμασταν και πολύ ειλικρινείς. Τη γνωστή του συνήθεια, να εξαγγέλλει ως νέα πράγματα που ήδη ισχύουν και που αδυνατούν να δώσουν λύση στο οικονομικό αδιέξοδο, επανέλαβε σε άλλη μία συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών.

Παρατάσεις σε αποσπασματικές ρυθμίσεις, αναβολές και επιστρεπτέες προκαταβολές, μέτρα που αποδεδειγμένα πλέον έχουν οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ασφυξία και την οικονομία σε κατάρρευση. Δεν ακούσαμε λέξη για ρύθμιση και διαγραφή χρεών, μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση και κάλυψη του κόστους για διατήρηση των θέσεων και των σχέσεων εργασίας".

ΚΙΝΑΛ: πόσες φορές θα εξαγγείλει τα ίδια μέτρα και θα μοιράσει τα ίδια χρήματα ο Σταϊκούρας;

Ο υπεύθυνος του Υπεύθυνου Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε τα εξής:

Ως σύγχρονος Προκρούστης, ο κ. Σταϊκούρας «απλώνει» και «μαζεύει» τα μέτρα που έχει ήδη εξαγγείλει τόσο ο ίδιος, όσο και ο πρωθυπουργός.

Βάζει κριτήριο τη μείωση τζίρου 20% στην «επιστρεπτέα 5» για να αποκλείσει το 55% όσων έκαναν αίτηση και να διανείμει τελικά 1,1 δις ευρώ αντί 1,5 δις ευρώ

Τα 400 εκατ. ευρώ που δεν έδωσε τώρα, τα βαφτίζει νέα «επιστρεπτέα 6», χωρίς να αυξάνει το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως του έχει ζητήσει το Κίνημα Αλλαγής

Τις επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου ως 19,99% τις αποκλείει από τη ρευστότητα, την ίδια στιγμή που αυξάνει το πλαφόν ενίσχυσης από τις 800.000 στο 1,6 εκατ. ευρώ…

Τις επιχειρήσεις που σημείωσαν αύξηση τζίρου τις «κόβει» από την επιστρεπτέα αλλά τους πληρώνει το ενοίκιο ως πληττόμενοΚΑΔ και τους επιδοτεί τις αναστολές συμβάσεων εργασίας, ενώ οι πόροι είναι περιορισμένοι (σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών)

Μειώνει το ΦΠΑ και επιδοτεί τις θέσεις στα θέατρα και τα σινεμά, ένα μέτρο που δεν έχει άμεση εφαρμογή, αφού κανείς δεν ξέρει πότε θα ανοίξουν και με ποιες προϋποθέσεις

Εξαγγέλλει «έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ» για τους επιστήμονες, όταν είναι ευρέως γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα αποκλειστεί

Μπορεί η κυβέρνηση να πιστεύει ότι η επανάληψη είναι «μήτηρ πάσης μαθήσεως». Το λιανεμπόριο, η εστίαση και οι άνθρωποι της αγοράς δε χρειάζονται επαναλήψεις των ίδιων μέτρων που αποκλείουν τους περισσότερους επαγγελματίες. Απαιτούν λύσεις που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν.

ΚΚΕ: γνωστά και ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Το ΚΚΕ σε σχόλιο τους για τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών, αναφέρει ότι «τα ήδη γνωστά -και κυρίως ανεπαρκή- μέτρα, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεν αντισταθμίζουν στο ελάχιστο την απώλεια εισοδημάτων και τα αδιέξοδα, που η ίδια έχει δημιουργήσει με τις εγκληματικές επιλογές της κατά τη διαχείριση της πανδημίας.

Αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα των μαζικών φορέων των επαγγελματιών, στο όνομα των “αντοχών” της οικονομίας, την ίδια στιγμή, που μοιράζει δισεκατομμύρια σε μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους.

Πραγματική ανακούφιση αποτελεί η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για γενναία διαγραφή χρεών, για ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών μέσω παροχής μηνιαίου επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ, για μείωση της φορολογίας μέσω κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και καθιέρωσης αφορολόγητου ορίου ύψους 12.000 ευρώ.

Είναι ώρα η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών να μετατραπεί σε οργανωμένο αγώνα μαζί με τους μισθωτούς και τη μικρομεσαία αγροτιά, να δυναμώσει η διεκδίκηση για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος».