Πάρτι αρραβώνων και συγκεντρώσεις παρά την πανδημία

Έρευνες και συλλήψεις το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.

Ένα άτομο συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως διοργανωτής συνάθροισης με ακόμα έξι άτομα.

Επίσης χθες το απόγευμα, στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη άλλο ένα άτομο για διοργάνωση συνάθροισης με άλλα τέσσερα άτομα.

Τέλος, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στον Δενδροπόταμο, διαπιστώθηκε πως έγινε αρραβώνας με τη συμμετοχή 15 ατόμων συν τον διοργανωτή, ο οποίος και συνελήφθη.

Κορονοπάρτι και στην Αγυιά

Έφοδος της Αστυνομίας έγινε χθες και στην Αγυιά, για συμμετοχή τουλάχιστον 30 ατόμων σε κορονοπάρτι.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πήγαν σε σπίτι στην οδό Προβελεγγίου στην Αγυιά όπου σύμφωνα με καταγγελίες ήταν σε εξέλιξη γλέντι αρραβώνων παρά τα απαγορευτικά μέτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συμμετέχοντες μόλις είδαν τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τράπηκαν σε φυγή, ενώ σε μία γυναίκα που έμεινε πίσω επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ. Ο διοργανωτής του γλεντιού ταυτοποιήθηκε και αναζητείται, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί επέβαλλαν πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα, σε τρεις άνδρες που διενεργούσαν παρά την απαγόρευση οικοδομικές εργασίες στην περιοχή των Αργυρών. Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν θέσει σε λειτουργία και εκσκαφέα.

