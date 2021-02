Life

“Η Φαμίλια”: Με παρέσυρε... ο φίλος (εικόνες)

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

«Με παρέσυρε... ο φίλος»

Ας μιλήσουμε για τον Στάθη. Για τον Στάθη που είναι η χαρά της ζωής, αλλά και που προσπαθεί να βγάλει φράγκα ακόμα και απ’ τον φίλο του. Που θέλει να σου κάνει το τραπέζι, αλλά καταλήγει να φάει απ’ το φαγητό που μαγείρεψες. Που είναι πάντα εκεί για τον κολλητό του, αλλά είναι και ο γείτονας που του «κλέβει» ίντερνετ. Που είναι ψυχούλα, αλλά και που παρασέρνει τον Γιάννη σε ένα σωρό πράγματα: στο να ζηλέψει τη Μαίρη, στο να φάει πρόστιμο απ’ την τροχαία, στο να ντυθεί χάλια, στο να ξοδέψει χρήματα. Ο Στάθης μπορεί ακόμη να ξεσηκώσει τον Γιάννη για εκδρομή, στην οποία ξεχνάει να πάει ο ίδιος. Αλλά αυτός είναι ο Στάθης, με τα καλά και τα κακά του! Που, με τη Λίτσα του ή χωρίς, κάνει τη Μαίρη να μην ξέρει πώς να χειριστεί την περίπτωσή του! Το ίδιο και όλοι γύρω του...





