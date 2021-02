Κοινωνία

Lockdown: “Όργιο” παραβάσεων και δεκάδες συλλήψεις την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναθροίσεις σε σπίτια ακόμα και αρραβώνας παρά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν. Συλλήψεις και "καμπάνες".

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 68.793 έλεγχοι, από τους οποίους οι 8.205 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.816 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις, ως ακολούθως:

1.368 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως

παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως 470 στην Αττική,

172 στη Θεσσαλονίκη,

123 στη Δυτική Ελλάδα,

110 στην Κεντρική Μακεδονία,

105 στην Κρήτη,

79 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

68 στη Στερεά Ελλάδα,

53 στην Ήπειρο,

43 στα Ιόνια Νησιά,

34 στην Πελοπόννησο,

33 στη Θεσσαλία,

29 στο Βόρειο Αιγαίο,

26 στη Δυτική Μακεδονία και

23 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 108.451 ομοειδείς παραβάσεις.

276 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 265 πρόστιμα των 300 ευρώ και 11 πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ και πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως: 60 στην Αττική,

28 στη Στερεά Ελλάδα,

26 στην Κεντρική Μακεδονία,

23 στο Βόρειο Αιγαίο,

22 στη Θεσσαλονίκη,

21 στη Θεσσαλία,

20 στην Κρήτη,

16 στην Ήπειρο,

13 στην Πελοπόννησο,

13 στα Ιόνια Νησιά,

12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

8 στο Νότιο Αιγαίο,

7 στη Δυτική Ελλάδα και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 34.990 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 33.387 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.603 των 150 ευρώ.

1 παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 46 ομοειδείς παραβάσεις.

171 παραβάσεις και 33 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

3.000 ευρώ πρόστιμο στον προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος λιανικού εμπορίου και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη και από 300 ευρώ σε 2 πελάτες,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο προσωρινά υπεύθυνου καφενείου και 5.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη, καθώς και από 300 ευρώ σε 10 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος και από 300 ευρώ σε πελάτη και 6 εργαζομένους για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καφετέριας,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε κομμωτήριο, καθώς και από 300 ευρώ σε 2 πελάτες,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε οβελιστήριο για παραμονή πελατών εκτός του καταστήματος,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε οπωροπαντοπωλείο για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε αρτοποιείο-καφέ-ζαχαροπλαστείο, καθώς και από 300 ευρώ σε 3 πελάτες,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε καντίνα, καθώς και 300 ευρώ σε πελάτη.

Στην Θεσσαλονίκη, 2 συλλήψεις και 2 πρόστιμα των 1.500 ευρώ έκαστο σε 2 ιερωμένους - υπεύθυνους εκκλησιών, για μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας.

Στα Ιόνια Νησιά, σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ-παντοπωλείου, καθώς και επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 πελάτες για άσκοπη μετακίνηση και στον ιδιοκτήτη για μη χρήση μάσκας.

Στο Νότιο Αιγαίο,

σύλληψη και 1.500 ευρώ πρόστιμο σε ιερωμένο για τέλεση ιερουργίας, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 άτομα για μη χρήση μάσκας

1.500 ευρώ πρόστιμο σε ιερωμένο για τέλεση λειτουργίας και από 600 ευρώ πρόστιμο σε 10 άτομα για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου και 300 ευρώ πρόστιμο σε πελάτη, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στη Δυτική Μακεδονία, σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ, καθώς και από 300 ευρώ σε 2 πελάτες, για άσκοπη μετακίνηση.

Στην Κεντρική Μακεδονία, σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καφενείου, 5.000 ευρώ στην ιδιοκτήτρια καθώς και επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, επιβλήθηκε από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στη Θεσσαλία, σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε πρόεδρο συλλόγου για διοργάνωση ομαδικής πεζοπορίας και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Αττική,

σύλληψη και 3.000 πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 6 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 πρόστιμο σε διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης,

10 συλλήψεις και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ για συνάθροιση σε οικία.

Στη Θεσσαλονίκη,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο για διοργάνωση πάρτι σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 6 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο για διοργάνωση πάρτι σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο για διοργάνωση αρραβώνα σε οικία και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 15 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στη Δυτική Ελλάδα, 3.000 ευρώ πρόστιμο για διοργάνωση αρραβώνων σε οικία και 300 ευρώ πρόστιμο σε παρευρισκόμενη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 30 άτομα περίπου τράπηκαν σε φυγή.

Στην Πελοπόννησο, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση πάρτι.

Στη Θεσσαλία, σύλληψη και 3.000 πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση πάρτι γενεθλίων και από 600 ευρώ πρόστιμο σε 7 συμμετέχοντες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στη Στερεά Ελλάδα, 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση πάρτι.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην αυλή και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.)

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 1.974 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.112 άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.