Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας 2021: βίντεο με μαθητές και μήνυμα του Πρωθυπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαθητές και φοιτητές απο το εξωτερικό απαντούν γιατί μαθαίνουν ελληνικά. Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επ΄ αυκαιρία της ημέρας.

Στις 9 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, όπως καθιερώθηκε το 2017 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών.

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό, από το Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικότερα με μέριμνα του Υφυπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Βλάση, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας, δημιουργήθηκε ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο μαθητές/φοιτητές κάθε ηλικίας, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό απαντούν στο ερώτημα: "Γιατί μαθαίνετε Ελληνικά;".

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα ελληνικά είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Αριστοτέλη. Αλλά και η γλώσσα του Σεφέρη και του Ελύτη. Αφετηρία της ιστορίας και του πολιτισμού. Πυξίδα του σήμερα και φάρος του μέλλοντος. Μια γέφυρα πάνω από σύνορα, που αγκαλιάζει τον κόσμο. Γι' αυτό μαθαίνουμε ελληνικά. Για να μιλάμε και να νιώθουμε ελληνικά», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του αφιερώματος.