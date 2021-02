Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ουγγαρία: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί με το ρωσικό εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουγγαρία θα γίνει η πρώτη χώρα της ΕΕ που θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Η Ουγγαρία θα ξεκινήσει τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik από τους πολίτες που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, δήλωσε σήμερα η αρχίατρος, και έτσι η χώρα θα γίνει η πρώτη της ΕΕ που θα χρησιμοποιεί αυτό το εμβόλιο.

Η αρχίατρος Σεσίλια Μίλερ δήλωσε ότι οι πρώτες 2.800 δόσεις του Sputnik θα χορηγηθούν σε αυτούς που έχουν εγγραφεί για εμβολιασμό. "Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την κατάλληλη προσοχή σε περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις", είπε η ίδια στη διάρκεια ενημέρωσης.

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της χώρας χορήγησε άδεια επείγουσας χρήσης για το εμβόλιο Sputnik αντί να περιμένει να δώσει το πράσινο φως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η Ουγγαρία έχει επίσης δώσει έγκριση για το εμβόλιο της κινεζικής Sinopharm.

Η χώρα αυτή των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων αναμένεται να λάβει 600.000 δόσεις από το Sputnik και άλλες 500.000 δόσεις από το εμβόλιο της Sinopharm αυτόν τον μήνα, πιθανόν επιτρέποντας έτσι την επίσπευση του προγράμματος εμβολιασμού παρά τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των δυτικών εμβολίων.

Σύμφωνα με την Μίλερ, περίπου 291.396 Ούγγροι --υγειονομικοί υπάλληλοι και οι πιο ευάλωτοι πολίτες μεταξύ των ηλικιωμένων-- έχουν μέχρι στιγμής λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση των εμβολίων είτε της Pfizer ή της Moderna.

Η Ουγγαρία θα ξεκινήσει επίσης εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca αυτή την εβδομάδα σε πολίτες ηλικίας 18 ως 60 ετών, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις.