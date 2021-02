Πολιτική

Κορονοϊός: Διάγγελμα Μητσοτάκη για το νέο lockdown

Ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες, με αφορμή τους νέους, πιο αυστηρούς περιορισμούς.

"Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί σήμερα, στις 19:30, με τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες για την πανδημία και τα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας", όπως ανακοινώθηκε απο το Μέγαρο Μαξίμου.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αφορά τους νέους περιορισμούς που θα ισχύσουν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα και με την εισήγηση των λοιμωξιολόγων για πιο σφιχτό lockdown, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να κλείσουν τα σχολεία και το λιανεμπόριο, τουλάχιστον στην Αττική.

Της έκτακτης συνεδρίας των ειδικών είχε προηγηθεί η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και της ραγδαίας ανόδουτου αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται σε κλινικές και ΜΕΘ Covid19, κυρίως στην Αττική.