Δημήτρης Μοθωναίος στο “Πρωινό”: Συγγενής με κακοποιούσε από 6 ετών (βίντεο)

Ο ηθοποιός με λυγμούς περιγράφει την τραυματική εμπειρία που βίωσε. Τι είπε για την στάση των γονιών του.

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός Δημήτρης Μοθωναίος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και την Φαίη Σκορδά.

Σε μια κατάθεση ψυχής ο 37χρονος ηθοποιός μίλησε για τη δική του τραυματική εμπειρία που βίωσε από την τρυφερή ηλικία των έξι ετών από άτομο που βρισκόταν στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον λέγοντας ότι όταν το αποκάλυψε στους γονείς του εκείνοι δεν τον στήριξαν..

Ξεκινώντας την αφήγησή του ο ηθοποιός είπε: «Δεν επιτρέπεται κανένας να χαλάει τα όνειρά μας» για να συνεχίσει:

«Εμένα με αφορά η κακοποίηση προσωπικά. Μεγάλωσα με πολλή αγάπη, αλλά υπήρχε ένα πρόσωπο στο πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον που με κακοποίησε από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε όταν ήμουν 6 ετών… κατ’ εξακολούθηση.

Όταν ήμουν 26 χρονών ήρθε αυτός ο άνθρωπος και με προσέγγισε με τον ίδιο τρόπο και έκανε μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση, εκεί ήταν σαν να ξύπνησε το σώμα μου και θυμήθηκε όλα τα προηγούμενα. Η σκέψη που έκανα στο μυαλό μου ήταν «αυτό συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μάλλον θα προχωρήσει και παραπάνω». Ο μόνος λόγος που δεν ολοκληρώθηκε είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος πάγωσε.

Όταν ήμουν μικρός δεν το καταλάβαινα. Έχω εικόνες διάσπαρτες να με πηγαίνει για μπάνιο στην παραλία και να ξαπλώνει δίπλα μου και μετά δεν θυμάμαι.

Μια περίοδο μόνο με το αλκοόλ μπορούσα να ξεπεράσω όλο αυτό που υπήρχε. Με ακολούθησε στην πορεία μου. Μου διαμόρφωσε όλη τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Δεν μπορώ να ξέρω πως θα ήταν η σεξουαλική μου ταυτότητα αν αυτό δεν είχε συμβεί».

«Το σοκαριστικό είναι ότι όταν αντιμετώπισα αυτόν τον άνθρωπο ευθέως, μου ζήτησε να το ξεχάσω, με απείλησε να μην το πω ποτέ σε κανέναν.

Για πάρα πολλά χρόνια το έκρυβα από τους γονείς μου. Δεν με στήριξαν, δεν μου έδωσαν ποτέ τη βοήθεια που ήθελα. Δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιείς ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που διαλέγεις και ότι είσαι μόνος σου στη ζωή.



Φυσικά υπήρξε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

Δυστυχώς, οι σχέσεις που προσέλκυα ευνοούσαν την κακοποίηση και ψυχικά και σεξουαλικά. Έκανα προσπάθειες να κάνω μια υγιή σχέση που δεν θα θύμιζε τίποτα, με κοπέλα. Δεν πετύχαινε πάντα. Θεωρούσα ότι δεν είμαι άξιος να έχω μια καλή σχέση» λέει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μοθωναίος και συνεχίζει με σοκαριστικές εκμυστηρεύσεις:

Υπήρχε μια σχέση που ήταν η κορωνίδα της κακοποίησης. Ήταν μια σχέση πολύ κακοποιητική που έληξε με ένα τροχαίο ατύχημα. Νοσηλεύτηκα πάρα πολύ καιρό. Είναι 4 χρόνια που δεν πίνω καθόλου. Αυτή η αίσθηση της παραζάλης με παραπέμπει την κακοποίηση, στον κίνδυνο ενός ατυχήματος».