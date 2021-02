Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: κέρδη ρεκόρ εν μέσω πανδημίας

Οι ιθύνοντες πάντως προβληματίζονται για τους βραδείς ρυθμούς προσέλκυσης νεων χρηστών.

Το Twitter ανακοίνωσε ότι στο τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2020 έφθασε τους 192 εκατομμύρια ενεργούς καθημερινούς χρήστες, που μπορούν να δουν διαφημίσεις (monetizable daily active users-mDAU), κατά 26% περισσότερους σε σχέση με πριν ένα έτος. Όμως παραδέχθηκε ότι ο ρυθμός αύξησης των χρηστών του μπορεί να μειωθεί φέτος, ξεκινώντας από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η θετική επίδραση της πανδημίας στη βάση των χρηστών του αρχίζει να φθίνει.

Πάντως, ενημέρωσε τους επενδυτές ότι βλέπει ένα ισχυρό ξεκίνημα φέτος, καθώς η διαφήμιση στην πλατφόρμα του εμφανίζει σταθερά ανοδική τάση (έσοδα 1,15 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 31% σε σχέση με πριν ένα χρόνο) και γενικότερα τα οικονομικά αποτελέσματα του είναι ανώτερα των αναμενομένων από τους αναλυτές της Γουόλ Στριτ. Τα συνολικά έσοδα τετάρτου τριμήνου 2020 έφθασαν στο ύψος ρεκόρ των 1,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 28% έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2019. Τα κέρδη τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 222,1 εκατ. δολάρια.

Οι ανακοινώσεις αυτές ώθησαν την τιμή της μετοχής να κινηθεί κατά περίπου 3% ανοδικά στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Η μετοχή εμφάνιζε ήδη άνοδο 11% από την αρχή του 2021, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.