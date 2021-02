Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα πρώτα ραντεβού για το εμβόλιο της AstraZeneca

Oi δύο ηλικιακές ομάδες που εντάσσονται από σήμερα στον σχεδιασμό της επιχείρησης «Ελευθερία». Πόσοι εμβολιασμοί έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα.

Ακόμη δύο ηλικιακές ομάδες εντάσσονται, σήμερα και την Παρασκευή, 12/2, στον σχεδιασμό της επιχείρησης «Ελευθερία».

Το απόγευμα θα αρχίσει η αποστολή των sms για ραντεβού για τον εμβολιασμό στους εγγεγραμμένους στην άυλη συνταγογράφηση ηλικίας 60-64 ετών, για τους οποίους ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού. Οι εμβολιασμοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με το εμβόλιο της Astra Zeneca θα αρχίσουν από τις 15/2.

Αυτό το σύστημα εμβολιασμού θα «τρέξει» παράλληλα με το βασικό σύστημα εμβολιασμού, στο οποίο εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή οι πολίτες ηλικίας 80-84 ετών.

Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, ανοίγει η διαδικασία των ραντεβού για την επόμενη ηλικιακή ομάδα αυτού του συστήματος, ηλικίας 75-79 ετών.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι αυτή την ώρα έχουν διενεργηθεί 446.780 εμβολιασμοί πρώτης και δεύτερης δόσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού 4,46%.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί όσων κατοικούν στα μικρά νησιά της χώρας:

•Οινούσσες

•Ίος

•Ψαρά

Συνεχίζουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ????#σηκώνουμε_μανίκια pic.twitter.com/YkglJEWURm — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (@YpYgGR) February 10, 2021