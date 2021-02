Αθλητικά

ΑΕΚ – Βόλος: με το βλέμμα στους “4” του Κυπέλλου η Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά έβαζε, πίσω… έμπαζε ο "δικέφαλος" στο ΟΑΚΑ.

Με ξέσπασμα στο μέσο του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ νίκησε 4-2 τον Βόλο στο ΟΑΚΑ και πήρε το «πάνω χέρι» για πρόκριση στους ημιτελικούς κυπέλλου. Δύο γκολ για την Ένωση πέτυχε ο Τάνκοβιτς (29΄,32΄) και από ένα οι Μάνταλος (25΄), Ολιβέιρα (35΄-πεν.) ενώ για τους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν, σκόραραν ο Δουβίκας στο 14΄ και ο Μήτογλου στο 57΄. Η ρεβάνς θα γίνει στις 2 Μαρτίου στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ένα «οργιώδες» δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για να μετατρέψει τον διαφαινόμενο εφιάλτη, σε... βόλτα στην εξοχή για την ΑΕΚ, που βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ. Στο 14΄ από λάθος συνεννόηση Κρίστιτσιτς-Νταντσένκο στο κέντρο, ο Νίνης έβγαλε κάθετη στον Δουβίκα ο οποίος πλάσαρε για το 0-1 και το 9ο εφετινό του γκολ.

Τίποτα δεν μαρτυρούσε ότι η ΑΕΚ ήταν σε θέση να αντιδράσει και μάλιστα τόσο άμεσα και καταιγιστικά. Όμως, το οφείλει εν πολλοίς σε δύο παίκτες: τον Λιβάι Γκαρσία και τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Ο Γκαρσία στο 25΄ με εξαιρετική ενέργεια «ακινητοποίησε» την άμυνα του Βόλου και έβγαλε ασίστ στον Μάνταλο ο οποίος ισοφάρισε. Ακολούθησαν δύο υπέροχα γκολ του Τάνκοβιτς στο 29΄ με άψογο τελείωμα από μεγάλη μπαλιά του Κρίστιτσιτς και στο 32΄ με εκπληκτικό σουτ με φάλτσο από πλάγια θέση. Στο 35΄ ο Λιβάι Γκαρσία κέρδισε πέναλτι από τον Τσοκάνη και ο Ολιβέιρα έγραψε το 4-1 από τη βούλα.

Ο φρενήρης ρυθμός της Ένωσης έπεσε στο β΄ ημίχρονο και οι Βολιώτες βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν με τον Μήτογλου μετά από παράλληλη μπαλιά του Φεράρι στο 57΄. Στο 87΄ ο Βόλος είχε δοκάρι με τον Δουβίκα κι έτσι έμεινε το 4-2 που δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ωστόσο, το γεγονός ότι δέχτηκε ξανά δύο γκολ, φτάνοντας συνολικά τα 9 παθητικό στους τελευταίους έξι αγώνες, προβληματίζει σίγουρα τον Χιμένεθ.

Οι συνθέσεις

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Νταντσένκο (46΄ Λόπες), Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Μιτάι (82΄ Ραντόνια), Κρίστιτσιτς, Σιμάνσκι, Μάνταλος (82΄ Σιμόες), Γκαρσία, Ολιβέιρα (70΄ Ανσαριφάρντ), Τάνκοβιτς (70΄ Αλμπάνης)

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Μήτογλου, Φεράρι, Τσοκάνης (90+2΄ Σάντσες), Μπαρτόλο (76΄ Κρητικός), Νίνης, Ριένστρα, Μαρτίνες (53΄ Μίλοκ), Γκρίλο, Περέα, Δουβίκας