Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησαν οι Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ερυθρόλευκοι” πήραν τη νίκη στο “Γ. Καραϊσκάκης” και έχουν τον… πρώτο λόγο για την πρόκριση στους “4” του Κυπέλλου.

Με δυο γκολ του Αχμέντ Χασάν, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 του Άρη στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Το αυτογκόλ του Ουσεϊνού Μπα διατηρεί πάντως “ζωντανές” τις ελπίδες των “κίτρινων” εν όψει της ρεβάνς, σε δύο εβδομάδες στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Μόλις 50 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να ανοίξει το σκορ. Ο Μάριος Βρουσάι έκανε κάθετη πάσα στον Ούγκο Κάιπερς, αυτός γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο επερχόμενος Χασάν με προβολή πρόλαβε τον Εμάνουελ Σάκιτς για το 1-0!

Άμεση, ήταν, όμως, η απάντηση του Άρη. Από φάουλ του Μπρούνο Γκάμα και γύρισμα του Δημήτρη Μάνου, ο Μπα με το στήθος έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη για το 1-1, προτού συμπληρωθούν τέσσερα λεπτά παιχνιδιού.

Οι φάσεις συνέχισαν να δημιουργούνται με καταιγιστικό ρυθμό. Στο 7’ ο Χουλιάν Κουέστα έδιωξε δύσκολα την κεφαλιά του Χασάν, στο επόμενο λεπτό ο Τζολάκης αποσόβησε το… δεύτερο αυτογκόλ του Μπα και στο 14’ οι “ερυθρόλευκοι” έφτασαν στο 2-1: σέντρα του Χοσέ Χολέμπας, ο Χασάν πρόλαβε και πάλι τον Σάκιτς και με πλασέ στην κίνηση σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα! Μετά, όμως, και την έξυπνη λόμπα του Φακούντο Μπερτόγλιο στο 20’, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας των γηπεδούχων, ο ρυθμός έπεσε και οι ευκαιρίες μηδενίστηκαν.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη και το παιχνίδι να μη βρίσκει ρυθμό, έχοντας πολλές διακοπές. Η κεφαλιά του Κάιπερς (71’) μετά το φάουλ του Κώστα Φορτούνη πέρασε δίπλα από αριστερό δοκάρι του Κουέστα που στο επόμενο λεπτό έκανε λάθος, ο Κάιπερς σκόραρε, ωστόσο ήταν “εκτεθειμένος” όταν του έδωσε την πάσα ο Φορτούνης και το γκολ ακυρώθηκε.

Το σουτ του Φορτούνη στο 83’ δε βρήκε στόχο ενώ η ωραία ατομική ενέργεια του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στις καθυστερήσεις σταμάτησε στον Κουέστα. Το 2-1 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τις δυο ομάδες να αφήνουν ανοιχτές διαφορές – για μια θέση στους “4” του Κυπέλλου – που θα τις λύσουν σε δύο εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Παπασταθόπουλος (68’ Σεμέδο), Μπα, Λαλά, Χολέμπας, Μπουχαλάκης (62’ Καμαρά), Σίλβα, Βρουσάι (80’ Μασούρας), Ραντζέλοβιτς, Κάιπερς (80’ Ελ Αραμπί), Χασάν (61’ Φορτούνης).

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Δεληζήσης (60’ Μπεναλουάν), Ρόουζ, Σούντγκρεν, Σάκιτς (60’ Ιωάννου), Σάσα, Τζέγκο, Σίλβα, Γκάμα (80’ Μπρούνο), Μπερτόγλιο (59’ Κάτσε), Μάνος (69’ Μήτρογλου).