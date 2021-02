Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1 για τη νοσοκόμα στην Κέρκυρα που παρέλυσε μετά το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι θεράποντες γιατροί της νοσοκόμας. Η εξήγηση του καθηγητή για το σύνδρομο.

Για τη νοσηλεύτρια που παρουσίασε παράλυση μετά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού της μίλησε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλεύτρια από την Κέρκυρα παρέλυσε μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιογράφου από την Κέρκυρα, που επικαλείται νοσοκομειακές πηγές και θεράποντες ιατρούς της 42χρονης νοσηλεύτριας, η γυναίκα παρουσίασε παράλυση στα κάτω άκρα μετά τον εμβολιασμό της, νοσηλεύεται και είναι στα σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με τους γιατρούς που την παρακολουθούν πρόκειται για το σύνδρομο Guillain Barre.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Βασιλακόπουλος, πρόκειται για σύνδρομο που μπορεί να εμφανιστεί μετά από εμβολιασμό και όχι τον συγκεκριμένο εμβολιασμό, αλλά κυρίως για σύνδρομο που εμφανίζεται μετά από ιώσεις.

«Δεν είναι σίγουρο ότι φταίει το εμβόλιο. Δεν είναι τόσο εύκολο να συνδέσουμε το εμβόλιο με το σύνδρομο», είπε ο καθηγητής και συμπλήρωσε πως «για να το μάθουμε αυτό, θα πρέπει αυτή η επιπλοκή να εμφανιστεί σε πολλούς ανθρώπους που έχουν κάνει το εμβόλιο».

«Αν οφείλεται στο εμβόλιο το σύνδρομο, θεραπεύεται σίγουρα», εξέφρασε τη βεβαιότητα ο καθηγητής και έκανε έκκληση να μη συνδέονται πράγματα που θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως με το εμβόλιο, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το θάνατο κάποιου 85χρονου λίγο καιρό μετά τον εμβολιασμό του, ως ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός.