Πολιτική

Μητσοτάκης: στα πανεπιστήμια δεν χωράει η βία και ο εκφοβισμός

«θέλουμε τα πανεπιστήμιά μας να παρέχουν ευκαιρίες για γνώσεις και δημιουργία, να είναι κυψέλες έρευνας και καινοτομίας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός.

«Θέλουμε πανεπιστήμια γνώσης και καινοτομίας, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ελευθερίας. Και σε αυτά τα πανεπιστήμια, δεν χωράει η βία. Δεν χωράει ο εκφοβισμός», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το tweet του πρωθυπουργού συνοδεύεται από ένα βίντεο μέσω του οποίου περνάει το μήνυμα, πως «θέλουμε τα πανεπιστήμιά μας να παρέχουν ευκαιρίες για γνώσεις και δημιουργία, να είναι κυψέλες έρευνας και καινοτομίας, να είναι ποιοτικά και εξωστρεφή, να παρέχουν σε φοιτητές και καθηγητές ένα περιβάλλον ασφάλειας και ελευθερίας. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε. Και σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν χωράει η βία και ο εκφοβισμός».